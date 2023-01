Edinson Cavani habló de la lesión en el tobillo, de su futuro y recordó una frase de Tabárez

Edinson Cavani brindó una entrevista exclusiva a la radio Cope de Valencia desde Arabia Saudita en la previa del partido de este miércoles contra Real Madrid por la Supercopa de España. El delantero habló de cómo lleva la lesión en su tobillo, de cuál será su futuro dentro del fútbol y recordó una frase de Óscar Tabárez.

Sobre la lesión en el tobillo, el Matador expresó: "Bien. Trabajando, cuidándonos de la mejor manera y tratando de estar a tope cada día. Uno le dedica mucho a su cuerpo y a su profesión. Sin duda que todo va a ir manchando como tiene que marchar"

Durante la entrevista, recordando sus comienzos, el jugador recordó una frase de Óscar Tabárez: "Uno nunca se olvida de sus raíces. Es importante no olvidarse. Como decía un entrenador nuestro, la recompensa es el camino que uno recorre. Y una parte bonita es mi niñez, y sueños que tenía que he conseguido alcanzar. Trato de no olvidarme de ese niño que fui y en el momento que me acerco a alguien poder actuar como ese niño que quería un autógrafo o una foto del futbolista de ese momento. Hay veces que uno está con su familia y le gustaría tener privacidad, pero es lo que nos toca a algunos jugadores que hemos conseguido éxito. Dedicar el tiempo a la gente da mucho placer".

Sobre los sueños que tiene por delante, Cavani manifestó: "Por momentos uno siente el trabajo de tantos años. Requiere de mucho cuidado, de mucho trabajo, de mucha atención en nuestro físico. Pero, mientras esté jugando lo voy a hacer siempre con la misma ilusión. El día que no tenga la misma ilusión y el mismo deseo, cerraré la puerta y diré 'gracias por todo lo que me das dado y te he podido dar'. Mientras me ponga los botines con ganas de jugar a fútbol mantendrá siempre la ilusión de ese niño. Hay quien te dice cómo jugar y qué no puedo hacer, pero mi forma de divertirme es dándolo todo. El día que físico no me deje, tendré la humildad para reconocerlo".

También dijo que no le gusta apresurarse a tomar una decisión en su carrera: "Soy de ir con el día a día. Hemos firmado dos años y esperamos que se puedan hacer cosas buenas e importantes y se construyan cosas lindas. Llegado el momento, veremos. La decisión puede ser del futbolista o del club. Hoy vivo el hoy para dar lo mejor el partido de mañana".