Eduardo Ache: "Hace 25 años que Nacional pierde US$ 2 millones por año por los derechos de televisión"

El expresidente de Nacional, Eduardo Ache, se reunió este jueves con socios tricolores que están preocupados por el presente y el futuro de la institución.

Además del deportivo, uno de los temas que preocupa a los socios y que le plantearon al dirigente es la posición del club en la firma de los próximos derechos de televisión. El contrato vigente entre AUF y Tenfield, por el fútbol masculino local, culmina en diciembre de 2025.

Ache, que siempre tuvo una posición contraria a Tenfield, dijo que la firma del próximo contrato de televisión no va a dividir a Nacional: "Así como han pasado 25 años del anterior contrato, la decisión que se tome debe ser de 25 años para adelante. Tengo claro que es uno de los temas principales que me plantearon ayer. Hay expectativa y una cantidad de socios que quieren asegurarse que ese tema se dirima bien", expresó en Sport 890.

Eduardo Ache, Gastón Tealdi, Ignacio Alonso, Fernando Sosa y Eduardo Zaidensztat en el Mundial de Qatar

Principal dirigente de Nacional en tres períodos (2000-2003, 2003-2006 y 2012-2015), Ache agregó que "hace 25 años que venimos perdiendo US$ 2 millones por año, hacé el cálculo. La deuda de Nacional no existíría y sé de lo que estoy hablando. En el año 1998 ganó la oferta de 50 sobre 82 (millones) porque tenía valor agregado, sumale US$ 1,5 millones hace 25 años, Nacional estaría libre de deudas. Entonces no cometamos para adelante el error que cometimos para atrás. Es mi visión como socio".

Como exintegrante del Ejecutivo de la AUF, Ache también habló sobre el contrato de televisión que firmó la Asociación por las Eliminatorias mundialistas: "Todos saben que gracias a Dios hicimos los que hicimos, están los contratos firmados que se hizo lo imposible para que no se firmen, y salvo Argentina que fue campeón del mundo, la única otra selección que va a sacar lo mismo o más que la Eliminatoria anterior es Uruguay. Esto me permite mirar hacia adelante en el tema de los derechos de televisión y saber que la plata está. Si los clubes hacen las cosas bien, los ingresos están".

Consultado si sería candidato en las próximas elecciones de Nacional, el dirigente de 67 años aclaró: "Sería un fracaso. Nacional saben que Ache siempre va a estar ligado a la vida de Nacional. De la misma manera que hablo que mi objetivo es después de 100 años ganar por primera vez tres décadas consecutivas que ningún club ha conseguido, no miro el corto plazo. Y si Nacional quiere ser próspero y ganar los próximos 25 años, Ache no puede estar, no puede ser que siempre el dirigente para la AUF sea Ache... si eso es así, el club fracasa. Ahora, si a mi me toca dar un último esfuerzo lo daré, no es lo que quiero, y creo que sería un rotundo fracaso del club", repitió.