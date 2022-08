Efectos de la interna Damiani-Ruglio: "El barco hace agua y aparecen las ratas que tanto daño hicieron"

Las declaraciones en la mañana de este viernes del expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, sobre el actual titular, Ignacio Ruglio, siguen teniendo repercusiones dentro de la interna del club.

Damiani cuestionó al actual mandamás aurinegro por distintos aspectos de su gestión, entre ellas, su manejo de la economía de la institución, luego de que el pasado fin de semana, publicara un informe económico.

"Que Nacho Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica", expresó Damiani este viernes el programa 100% Deporte en Sport 890.

Para Damiani, más allá de que sostuvo que respeta “muchísimo a (Eduardo) Zaidensztat”, vicepresidente y tesorero del club, “lo de los números (de ese informe económico) es insólito”, dijo.

"Me parece inoportuno el informe económico”, señaló Damiani, quien agregó que Peñarol “nunca en la historia” tuvo el dinero que tiene hoy el club. “Y todo heredado”, destacó.

La respuesta de Ruglio no demoró y llegó a través de su estado de WhatsApp, como es tradicional.

"Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, me dejó la enseñanza de laburar a veces me fue mejor y otras no tanto. Mi único sueño grande fue el de ser presidente de Peñarol que por suerte a 'Nachito' se le dio, enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club, volverlo un club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mio propio. Y darle alegría a la gente que por suerte en 19 meses hemos festejado bastante. Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso. Solo espero algún día cumplir mi otro sueño que es tener un lavadero... de autos. Sencilla la vida del laburante, simple mi sueño", escribió.

Enseguida, hubo integrantes de la interna de Peñarol que salieron a opinar.

Uno de ellos fue Gonzalo Moratorio, uno de los delegados aurinegros en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), una de las manos derechas de Ruglio desde hace años. Lo hizo con un durísimo comentario que aludía, sin nombrarlo, a Damiani.

"Me dicen que aparecieron cadáveres políticos en estas últimas horas. Apenas el barco hace agua aparecen las ratas que tanto daño hicieron. Mienten y se olvidan que son responsables de los peores 20 años de Peñarol en su historia. Vergüenza ajena, vuelvan a la cueva háganse un favor!", escribió en su cuenta de Twitter.

A su vez, el exdirigente del Movimiento 28 de Setiembre, Julio Herrera Heber, también opinó del tema en Twitter.

"Barrera tuvo aciertos y errores, Ruglio tiene aciertos y errores. Damiani fue una catástrofe. Por favor, no pierdo un minuto en escucharlo. El Club ya dio vuelta la página a esa manera de conducir. Secretismo, personalismo, autoritarismo, desprecio por lo profesional. Por favor", escribió Herrera.

Quien fue su compañero y candidato a la presidencia de Peñarol, Marcelo Areco, fue otro de los que se expresó y publicó una imagen con un balance contable de la gestión.

"Para los que preguntan e insultan en la primera foto se ve claramente la perdida de 5.4Mm. En la 2da la caja que quedo 4.285MM en banco y 5.9 MM a cobrar. Sin juicios de valor. Tan solo los números del balance", sostuvo.