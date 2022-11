El 22% de los uruguayos cree que Uruguay va a ser campeón del mundo, según Equipos

El 22% de los uruguayos cree que Uruguay será campeón del Mundo en Qatar 2022, según una encuesta realizada por la consultora Equipos difundida en Subrayado.

A su vez, el 21% cree que saldrá segundo, tercero o cuarto en la Copa del Mundo. El 28% cree que quedará eliminado en cuartos de final, el 18% que se irá en octavos de final mientras que el 7% considera que no pasa de grupo. El 4% no sabe o no contesta.

Las expectativas, sin embargo, son más bajas que el Mundial Rusia 2018. En ese entonces, el 28% creía que iba a ser campeón, mientras que el 24% creía que llegaría a la final o a la semifinal.

Por otro lado, las expectativas son más altas si se comparan con Sudáfrica 2010, donde solamente el 11% creía que Uruguay podía ser campeón y el 14% que llegaría a la final o a la semifinal, tal como terminó ocurriendo.

El país favorito para los uruguayos para ganar el Mundial Qatar 2022 es Brasil con 32%, seguido por Uruguay y después el 11% considera que Argentina se alzará con la Copa del Mundo.