El 40% de los pacientes con covid en CTI no ingresaron por el virus

El último informe sobre los casos de coronavirus del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), indica que actualmente hay 23 personas en centros de terapia intensiva cursando la enfermedad. Pero el 40% de esos pacientes no ingresaron al CTI a causa del coronavirus, sino que fueron diagnosticados en el lugar tras realizarse los hisopados de rutina, según consignó el diario El País en base a información de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

Julio Pontet, presidente de la SUMI, informó que ese 40% de casos positivos significa que hay un aumento en la proporción causado por “un fenómeno epidemiológico” que “siempre pasó”, por lo que no es “una novedad”.

Según indicó el médico, aquellos pacientes que se enteran de que tienen coronavirus ya estando en el CTI no son “pacientes covid propiamente, porque, aunque es cierto que tienen la infección, no la están transitando como tal, por no haberse enterado de su diagnóstico”. Y dio el ejemplo de un paciente con covid que llegó al CTI por una herida de bala y no por el virus.

Si bien en el reporte diario del Sinae se contabiliza a pacientes con covid-19 que no están en el CTI a causa de eso, para Pontet “no tendría sentido” no incluirlos en la cantidad de casos contados, “porque habría un cambio en el criterio de conteo y a esta altura de la pandemia, con la peor etapa superada, cambiarlos no sería bueno”.

La endemia y los no vacunados

Por otro lado el presidente de la SUMI destacó que el 82% de los pacientes que se encuentran en CTI actualmente no están vacunados contra el coronavirus, “un dato que revitaliza la importancia que hoy tiene vacunarse”. Aquellos pacientes que tienen el virus y aún vacunados están hoy en CTI ingresaron allí por comorbilidades importantes, explicó, y no integran el grupo de los pacientes asintomáticos.

“En terapia intensiva estamos en un nivel endémico porque hay otras causas de infecciones respiratorias que son más frecuentes que el COVID. Sin dudas que está a un nivel controlado, pero tampoco es que esté todo solucionado porque fuera del CTI es más complejo”, comentó.

La discusión de si el covid-19 está a un nivel de pandemia o de endemia en Uruguay se ha dado en los últimos días y va de la mano con la forma de medir la cantidad de casos.

El Centro par Control y Prevención de Enfermedades (CDC) caracteriza al virus como endémico a partir de la “ausencia de intervención” sobre él, como por ejemplo las medidas no farmacológicas. Sobre esto, Pontet dijo que no necesariamente se dejará de implementar este tipo de medidas para establecer que Uruguay está en endemia.

“Los tapabocas en lugares cerrados en invierno se tienen que seguir usando. Lo que vendría a ser el ‘piso’ de referencia de medidas cambió como aprendizaje de esta pandemia”, agregó.