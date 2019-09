El 62% de los uruguayos votaría a favor del plebiscito Vivir sin Miedo, según Opción

Si las elecciones fueran este domingo, el 62% de los uruguayos acompañaría la reforma constitucional Vivir sin Miedo que promueve el senador Jorge Larrañaga, por lo que el plebiscito se aprobaría.

Opción Consultores compartió en Telenoche los resultados de su última encuesta, en la que un 31% está en contra y no colocaría la papeleta, y un 8% no opina o todavía no tomó la decisión. Con respecto a la medición de agosto, el apoyo cae 4% y en igual medida sube el voto en contra.

La encuesta fue realizada por celular a 800 personas mayores de 18 años, residentes de todo el país, entre el 19 y el 24 de setiembre. El margen de error es de +/- 3,5% con un 95% de nivel de confianza. "Junto a la elección de octubre se votará un plebiscito de reforma de la constitución para habilitar, entre otras medidas, la creación de una guardia militar que colabore con la policía en temas de seguridad interna. Si ese plebiscito fuera el próximo domingo, ¿usted votaría a favor o en contra de dicha reforma?", se le preguntó a los encuestados.

Las cuatro propuestas de la reforma

1. Guardia Nacional

La reforma propone crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. De aprobarse esa reforma, será competencia de la Guardia Nacional “velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; “amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas" y “llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”.

2. Cumplimiento efectivo de las penas

La reforma también propone comenzar a aplicar el “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no se podrá aplicar la libertad anticipada. Quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva.

3. Cadena perpetua revisable

Con el plebiscito también se propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidio a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos, se establezca la reclusión permanente. Esa pena podrá ser revisada a los 30 años de condena si se comprueba que la persona está efectivamente rehabilitada.

4. Allanamientos nocturnos

El proyecto también pretende permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos. Actualmente, solo se pueden realizar allanamientos cuando todavía hay luz del sol.