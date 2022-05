El “abrazo” de Hugo De Léon para su "ídolo" Ruben Sosa en un mensaje en sus redes

Hugo De Léon, una de las glorias de Nacional, publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Ruben Sosa, otro de los ídolos tricolores, en lo que parece ser un mensaje de apoyo luego de que el “Principito” tuviera algunos cuestionamientos por sus recientes dichos sobre Brian Ocampo.

“Ídolo, ya regreso para otro asado especial, abrazo”, escribió De León en su cuenta de Twitter, con una foto en la que aparecen ambos junto a una parrilla, en una asado que compartieron en una de las últimas visitas a Montevideo del exzaguero, quien está radicado en Brasil.

Idolo,ya regreso para otro asado especial ,abrazo pic.twitter.com/uitQ6ApXEn — Hugo De Leon (@_HugoDeLeon) May 10, 2022

El mensaje fue compartido unas 300 veces y tuvo más de 2.300 likes.

La publicación de De León puede considerarse como un mensaje de apoyo a Sosa, luego de que el exdelantero hiciera declaraciones sobre Brian Ocampo, cuestionando algunas actitudes del hoy delantero del club y fuera criticado por dirigentes.

"Cada 20 días se lesiona este muchacho, y es tremendo jugador. Entrenan dos veces por día y cuando ves una lesión así es porque no descansas. Está pensando más en irse para Europa que en jugar acá, entonces es un problema de él. Yo me caliento cuando están a los 30 minutos con un calambre, te puede venir a los 80, 90 minutos, no cuando empieza", dijo Sosa.

Esas manifestaciones no cayeron bien en la interna del club, donde Sosita además de ser ídolo es funcionario en Los Céspedes.

Twitter

El mensaje y la foto con Ruben Sosa que subió Hugo de León a sus redes

Por ese motivo, el pasado lunes fue citado a una reunión con la Directiva en la que, en buenos términos, se le sugirió que evitara hacer ese tipo de declaraciones de forma pública.

Ese mismo día, en el partido que Nacional jugó ante Fénix en el Gran Parque Central, la hinchada coreó el nombre de Sosa, a modo de apoyo para el exfutbolista tricampeón con los albos.

De Léon, como entrenador, y Sosa, en la cancha como capitán, fueron claves para la conquista del Campeonato Uruguayo de 1998, con el que Nacional cortó el sexenio de Peñarol en esa década.

Luego, Sosita ganó otros dos títulos del Uruguayo con los albos.

Además, ambos fueron compañeros durante varios años en la selección uruguaya.

De León, campeón de América y del Mundo con los albos, reconoció públicamente que Sosa es uno de sus ídolos. “Sosa sabe que es uno de mis ídolos".