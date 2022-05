Ruben Sosa contra Brian Ocampo: "Piensa más en irse que en jugar"

La sanidad de Nacional confirmó que Brian Ocampo sufrió un desgarro el martes durante el partido contra Estudiantes de La Plata, por lo que deberá permanecer 21 días de recuperación. El delantero floridense faltó a tres partidos por lesiones musculares y en otros dos tuvo que salir antes de finalizar el primer tiempo.

El exfutbolista de Nacional Ruben Sosa se refirió este viernes al tema: "Cada 20 días se lesiona este muchacho, y es tremendo jugador", dijo el Principito en 100% Deporte por Sport 890, y agregó: "Entrenan dos veces por día y cuando ves una lesión así es porque no descansas".

Sosita también manifestó que "está pensando más en irse para Europa que en jugar acá, entonces es un problema de él. Yo me caliento cuando están a los 30 minutos con un calambre, te puede venir a los 80, 90 minutos, no cuando empieza", señaló.

Juan Mabromata / AFP

Brian Ocampo contra Estudiantes

En una entrevista con Referí, el 6 de marzo último, Sosa se refirió al fútbol actual: “Hoy en día un jugador cuesta 20 millones, en la época nuestra eran 600 mil dólares la venta. El más caro que se vendió acá fue Carrasco a River. Ahora son 20 millones de dólares, 25 y hay jugadores que están ganando demasiado, 25 mil dólares. No hace mucho los buenos estaban en 50 o 55 mil. Hay chicos que recién empiezan y tienen que tener una buena familia para que no se les suba a la cabeza”.

Ganar tanto dinero les hace bien porque son profesionales, dice Sosita, pero “tienen que ser conscientes de la plata que están ganando. Hay chicos que vienen a Primera y pasan de ganar 30 mil pesos a 10 mil o 18 mil dólares, entonces tiene que estar fuerte la familia, eso es lo más importante. Y ser consciente que pueden subir a Primera y después irse a otro lado y por eso deben aprovechar lo que es el Club Nacional de Football, conocer la historia de los jugadores que pasaron por ahí”.

Ruben Sosa

Según él, “los chicos ahora no se dan cuenta que llegar a Primera llegan rápido, pero mantenerse es muy difícil. Piensan ya está, soy profesional. Ya está no, hay que entrenarse”.

Hoy en día, “haces dos goles en un clásico y te venden, antes para que nos vendieran teníamos que hacer 20 goles, aparte no nos veían porque Uruguay no existía, no sabían dónde quedaba. A mi me decían paraguayo", indicó el exdelantero que sigue vinculado a Nacional a través de los juveniles.