¿Dirigentes o Ruben Sosa? Mirá el veredicto de la hinchada de Nacional

Los últimos días de la vida de Nacional se vieron agitados por la situación que generó la nueva lesión muscular de Brian Ocampo, quien se desgarró en el partido contra Estudiantes, en La Plata.

El pasado viernes, Ruben Sosa, funcionario e ídolo del club, realizó declaraciones radiales en las cuales criticó a Ocampo.

"Cada 20 días se lesiona este muchacho, y es tremendo jugador. Entrenan dos veces por día y cuando ves una lesión así es porque no descansas. Está pensando más en irse para Europa que en jugar acá, entonces es un problema de él. Yo me caliento cuando están a los 30 minutos con un calambre, te puede venir a los 80, 90 minutos, no cuando empieza", dijo Sosa.

Eso llevó a una inmediata respuesta de dirigentes de Nacional. El presidente José Fuentes y el vice Alejandro Balbi expresaron su rechazo a las declaraciones, le recordaron a Sosa que es funcionario del club y avisaron públicamente que iban a llamarlo.

“No comparto que gente que trabaje en el club salga a criticar públicamente a un jugador. En este momento precisamos arropar a Brian y no criticarlo públicamente. Lo que dijo Ruben no fue la mejor forma, él tiene la posibilidad de sentarse con Brian Ocampo y decirle lo que quiera”, declaró el domingo Balbi en Punto Penal.

“Me dolió que Balbi dijera que no correspondían mis declaraciones. Me dolió que no me llamara por teléfono”, dijo el domingo Sosa, por su parte, en el Polideportivo.

Este lunes, Sosa se reunió con el presidente Fuentes y aclararon los tantos quedando en buenos términos.

El lunes, en el entretiempo del partido entre Nacional y Fénix, por la 11ª fecha del Apertura, la hinchada de Nacional se pronunció para terciar en el conflicto: "Ole, ole, ole, Sosa, Sosa", coreó todo el Parque. Veredicto inapelable.