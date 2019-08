El BCU vendió US$ 106 millones para amortiguar suba del dólar local

El mercado cambiario uruguayo tuvo una arranque de semana movido en medio de la turbulencia política y económica que viene atravesando Argentina luego de las elecciones primaria de octubre que tumbaron las posibilidades de reelección de Mauricio Macri y dejaron al kirchnerismo a un paso de volver al poder en las nacionales de octubre.

El dólar mayorista cerró con una suba de 1,58% respecto al viernes y quedó en promedio a $ 35,90. La última operación a través de Bevsa se pactó a $ 35,85.

La operativa fue por un monto total de U$S 112,2 millones, cuatro veces por encima de una operativa normal. El Banco Central (BCU) intervino fuerte esta jornada y envió una señal de que no está dispuesto a convalidar una depreciación abrupta del tipo de cambio.

La autoridad monetaria vendió US$ 74 millones en el spot de sus reservas, además de otros US$ 32 millones en operaciones a futuro para entregas en agosto (US$ 6 millones), setiembre (US$ 9 millones), octubre (US$ 6 millones) y noviembre (US$ 3 millones), y un contrato forward con vencimiento en setiembre por US$ 8 millones. El BCU no vendía dólares en el mercado spot desde mayo, cuando una fuerte demanda de las AFAP había empujado la cotización del billete verde por arriba de los $ 35.

Por su parte, en la pizarra del BROU el dólar avanzó 45 centésimos respecto al viernes con un precio de compra de $ 35,05 y uno de venta a $ 36,55, aunque sobre el mediodía llegó a tocar los $ 36,65. En los cambios privados, la divisa también aflojó desde su pico de $ 36,90 y cerró sobre la jornada en $ 36,75 en la punta vendedora.

En lo que va del año, el dólar avanzó 10,7% respecto a la última operación del año pasado; solo en agosto la divisa se fortaleció 4,5% frente al peso uruguayo.