El BCU se pronunció por primera vez sobre las criptomonedas y apuntó a su regulación

El Banco Central del Uruguay (BCU) se pronunció por primera vez sobre los activos digitales – como las criptomonedas – y sostuvo que si bien “pueden tener el potencial de contribuir al desarrollo y eficiencia del sistema financiero y de pagos” también pueden generar “nuevos riesgos o exacerbar los existentes” debido a la “ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos”.

En un comunicado, el BCU manifestó que los activos digitales “no constituyen monedas de curso legal” y “no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central”.

A su vez, en el texto se explicó que la emisión y comercialización de activos digitales “no son actividades comprendidas dentro de la actuación del BCU y por tanto no están sujetas a ninguna regulación específica”. En ese sentido, se alertó que quienes operen con estos instrumentos “no les son abarcables las medidas de protección al usuario financiero prestadas por entidades reguladas y supervisadas por el BCU”.

Otra de las puntualizaciones del BCU fue que los activos virtuales “pueden estar expuestos a una gran volatilidad de precio y cotización” por lo que pueden presentarse “dificultades para su reconversión a pesos uruguayos u otras monedas”. Además, aclaró que las instituciones financieras “no están obligadas a procesar transacciones asociadas a activos virtuales y los comercios no están obligados a aceptarlos como medio de pago”.

Pexels

Criptomonedas

El BCU también indicó que, por sus características, algunos activos virtuales “favorecen el anonimato y la no reversibilidad de las transacciones” lo que puede implicar la exposición de los operadores a “importantes riesgos” como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo o el fraude.

Las recomendaciones del BCU

El BCU recomendó a los usuarios “realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos que asume al operar con estos instrumentos y a tomar los recaudos necesarios para mitigarlos teniendo en consideración que altos retornos generalmente van asociados a altos riesgos”

“Para ello, se aconseja recurrir a información confiable, clara y completa, a implementar buenas prácticas en cuanto al cuidado de las claves que controlan el acceso a los fondos y a considerar si los proveedores de servicios de compra-venta, transferencia y custodia de activos virtuales se encuentran sujetos a regulación y supervisión en su país de origen”, agregó el comunicado.

El BCU informó que se encuentra realizando un “análisis detallado” de la operativa con activos digitales, trabajando en diálogo con todos los operadores del sector y apunta a elaborar, para fines de 2021, “una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes que establezca un marco claro para avanzar hacia la regulación de estas actividades”.