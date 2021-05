El boom de las criptomonedas y las que crecieron 1.000% en 2021

El Bitcoin (BTC) cayó en el mes de mayo de manera abrupta y su precio ronda hoy los US$ 44 mil. Para muchos inversores, se trata de una racha bajista de la criptomoneda, impulsada parcialmente por eventos como los dichos de Elon Musk y el posterior pump & dump. Por otra parte, desde hace ya algún tiempo el mercado de criptomonedas está enfocado en pocas criptos, con BTC y Ethereum a la cabeza.

Hoy día el mercado nos ofrece muchísimas alternativas más allá de estas dos criptos. Se las conoce como "monedas de tercera generación" y se están abriendo paso, ofreciendo no solo la posibilidad de intercambio rápido y sustentable en comparación con el BTC sino también una plataforma descentralizada más escalable y económica que el ETH.

Por caso, recientemente salió al mercado la criptomoneda Internet Computer (ICP) ya ocupa el puesto número nueve como una de las divisas digitales más comercializadas. El token cotiza a US$ 200 y ya tocó máximos históricos de US$ 400 a tan solo una semana de ser lanzado.

Lo que diferencia los tipos de criptomonedas es la tecnología que utilizan por un lado y su filosofía por otro. Para entenderlo mejor, la mayoría de monedas virtuales utilizan la tecnología blockchain pero con ciertos cambios que las pueden hacer más rápidas en procesar transacciones, por ejemplo. Además, también hay divisas que usan fórmulas totalmente distintas. A esto se añade la parte filosófica como poner un número finito a las monedas que habrá en circulación (bitcoin) o no hacerlo, así como el grado de trasparencia en las transacciones y el respeto por la privacidad.

Cardano (Ada)

Tras su última actualización, lanzada en marzo, ofrece más de mil operaciones por segundo y la posibilidad de conectarse a otras blockchain. Para algunos inversores, supone una ventaja sobre otras criptomonedas que tienen a estar más centradas en su propia tecnología nativa.

Para otros inversores, el atractivo reside en la suba de la cotización del criptoactivo. Ya acumula 589%, pasando de US$ 0,18 a US$ 1,24.. En total, desde el 2015, ha alcanzado un crecimiento de 6.627%.

Polkadot (Dot)

Polkadot se distingue del resto al componerse por diversas blockchains llamadas parachains, las cuales permiten intercambiar datos entre sí y distribuir las transacciones entre diferentes blockchains para ejecutarlas paralelamente.

El atractivo de esta divisa reside en que está preparada para soportar las nuevas finanzas descentralizadas.

Si bien, existe desde hace algunos años, no fue hasta febrero de 2021, que su precio consiguió despegar, llegando a un máximo histórico de US$ 42,06, un 350% de revalorización. Desde entonces, viene corrigiendo, con un precio actual de US$ 39,27 pero sin abandonar la dinámica alcista. Los más optimistas sugieren que podría alcanzar los US$ 100 en los siguientes años.

Binance Coin (BNB)

Es una de las más conocidas monedas orgánicas de una organización, en este caso de Binance. Entre sus características más relevantes, destacan sus comisiones considerablemente bajas si se comparan con otras empresas. Así como, el quemado trimestral de sus tokens con el fin de reducir la oferta inicial, a través de contratos inteligentes.

Recientemente, en línea con las exigencias del mercado, la cripto se revalorizo pasando de US$ 40 a un nuevo histórico de US$ 650.

Uniswap (Uni)

UNI es una criptodivisa nativa de otro importante cripto exchanges descentralizado, Uniswap. Se trata en específico de un token de Ethereum, creado con el fin de brindar sustentabilidad a la plataforma de intercambio, e incrementar las posibilidades de gestión para sus usuarios.

Desde su lanzamiento inicial, paso de US$ 2 a US$ 40. Además, con el lanzamiento de la nueva plataforma del exchange, Uniswap v3, se espera un mayor volumen de usuarios, lo que podría dar mayor impulso al token.

Y no son las únicas. En lo que va del año, según analistas como Coincodex, estas son las monedas que más crecieron.

Aave. Acumula una rentabilidad del +6.398% en el último año.

Kusama. Acumula una rentabilidad del +5.222% en el último año..

Celsius Netowork. Acumula una rentabilidad del +3.843% en el último año.

Band Protocol. Acumula una rentabilidad del +2.850% en el último año.

Theta Token. Acumula una rentabilidad del +2.299% en el último año.

Reserve Rights. Acumula una rentabilidad del +2.138% en el último año.

Loopring. Acumula una rentabilidad del +1.939% en el último año.

THORChain. Acumula una rentabilidad del +1.797% en el último año.

SwissBorg. Acumula una rentabilidad del +1.669% en el último año

Zilliga. Acumula una rentabilidad del +1.454% en el último año.

El Cronista - RIPE