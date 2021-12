El Canario Álvarez contó cómo fue su encuentro con Bergessio en Cancún: "Es una muy buena persona"

El delantero de Peñarol Agustín Álvarez Martínez contó que durante sus vacaciones en México, donde visitó Cancún, coincidió en el mismo hotel y en la misma playa con el exdelantero de Nacional el argentino Gonzalo Bergessio.

"Un día fui a bajar a la playa y lo vi de lejos y estuvimos hablando unos días. Tremenda coincidencia, estuvimos hablando muy bien y aprovecho para mandarle un saludo, tremenda persona", dijo el Canario Álvarez a Último al Arco que se emite por Sport 890.

En el último clásico entre Peñarol y Nacional, por el Clausura, Bergessio le dio sin intención alguna un cabezazo a Álvarez Martínez que cayó tendido y que le provocó pérdida de conocimiento, una incidencia casual que no le trajo consecuencias negativas al joven talento de Peñarol.

Diego Battiste

Polenta pide ayuda, Bergessio se preocupa con el Canario tendido

Álvarez Martínez, de 20 años, volvió a pedir disculpas por una historia de Instagram en la que cantó una vieja canción de la hinchada de Peñarol donde se hace alarde al asesinato de un parcial de Nacional ocurrido en 1994.

"Me fui a Cancún para despejar la cabeza y tuve que explicar desde allá esa situación y el fiscal me entendió porque vio que en ningún momento lo hice con intención de generar nada, solo fue festejando y no me di cuenta de lo que podría llegar a pasar, por eso pedí disculpas en redes y saqué un comunicado. No quise herir a nadie, me pongo en el lugar de la familia, la gente que me conoce sabe que no fue con intención. Le expliqué al fiscal y recién veo que soy una figura pública y me estoy acostumbrando a todo, tengo que tener cuidado en lo que hago porque puede influir de alguna forma, a todos los que se sintieron identificados o se sintieron mal pedí las disculpas del caso".

El goleador de la Copa Sudamericana 2021 también habló sobre su futuro: "A partir del 1º de enero se abre el período de pases en Europa y una chance es que se cierre el pase ahora para emigrar a mitad de año, creo que Italia puede ser el destino, pero el Chino (Edgardo Lasalvia) lo está negociando, solo me mostró intereses, pero no me dijo si había algo avanzado o no".

"Estoy entrenando, me estoy preparando tratando de moverme para no arrancar de cero la pretemporada y llegar en forma", expresó de cara al arranque de la venidera temporada, prevista para el 5 de enero.

Álvarez Martínez también habló de los premios que recibió recientemente. El jueves de la semana pasada fue elegido en el equipo ideal en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente El Observador mientras que el martes la Asociación Uruguaya de Fútbol lo designó como el mejor talento joven de la temporada. "Estoy contento por eso, está bueno que reconozcan el trabajo que uno hace todo el año y agradezco a los compañeros y a Peñarol que esto es gracias a ellos".