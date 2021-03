El capitán de Peñarol Rugby tras el debut: “Estuvimos cómodos, pero nos faltó disciplina”

La aventura de la primera franquicia profesional del rugby uruguayo arrancó con sonrisa. El 40-11 de Peñarol Rugby ante Olimpia Lions dio la tranquilidad de empezar con el pie derecho en este torneo especial, que se juega en formato burbuja en Santiago. Mientras el equipo ya piensa en el duelo del domingo ante Cobras XV de Brasil, que recién llegó el miércoles luego de haber tenido varios casos de covid que lo llevaron a aplazar su primer partido, el plantel se va adaptando no solo a volver al juego, sino a esta forma diferente de vivir, saliendo del hotel solo para entrenar o para jugar. El capitán Andrés Vilaseca, el entrenador Pablo Bouza y el apertura argentino Martín Roger, figura del debut al anotar 20 puntos, hablaron con El Observador sobre la victoria y lo que se viene.

Andrés Vilaseca

“Las sensaciones son buenas, siempre es duro el primer partido y en particular este año que no hemos tenido amistosos, era la primera prueba. Fue un partido chivo y pudimos sacarlo adelante con bonus”, aseguró Vilaseca quien destacó la serenidad del equipo para seguir buscando con sus herramientas pese a que el partido había comenzado cuesta arriba, sin caer en la desesperación que el año pasado lo llevó a debutar con derrota de local ante Selknam de Chile, en el único partido que se jugó antes de truncarse la temporada por la pandemia. “Fue muy importante empezar así porque nos da confianza. La clave fue mantener el orden y la paciencia los 80 minutos. Marcamos puntos en momentos claves que nos dio tranquilidad. En el segundo tiempo pudimos imponer algo de nuestro juego, nos metimos en la defensa con pelotas rápidas y llegaron los tries”.

“Siempre estuvimos cómodos, pero algo a corregir es la cantidad de penales. Nos faltó disciplina. Hemos entrenado mucho este aspecto, el equipo sabe que puede dar mucho más. El tema pasa por ser consistentes, llevar lo de los últimos 30 minutos del partido a los 80. Estamos muy bien, tenemos el trabajo, hay que confiar”.

“Las imprecisiones son típicas de primer partido, no hemos tenido amistosos, venimos de una pretemporada muy exigente. No es algo que me preocupa, estaba hablado. Físicamente nos sentimos muy bien, falta ajustar algunos detalles del juego. El equipo se irá soltando”.

Desde el día 1 los compañeros argentinos están integrados, y eso se traslada automáticamente a la cancha. Sienten y viven el rugby de la misma manera que nosotros. Sentimos que nos conocemos desde hace mucho más tiempo, además de aportarnos buenas cosas al equipo desde el juego, han aportado mucho desde lo humano, lo cual hace esto mucho más disfrutable”.

Pablo Bouza

“El debut fue positivo, después de tres meses sin jugar, y con algunos sin jugar hace un año, nos dejó muy contentos. No terminamos con ningún golpeado serio, para el próximo van a estar los 30 disponibles”.

“El try de Olimpia fue apenas arrancó pero lo supimos sacar adelante, nos fuimos acomodando en la cancha, terminamos con una muy buena diferencia de un partido muy cerrado. Se destrabó faltando 7 minutos, todo el segundo tiempo tuvimos una diferencia de 14 puntos, no pudimos ir a más antes, lo que nos hubiese dado más tranquilidad”.

“No fue un problema defensivo el primer try, estábamos mal acomodados, faltaban jugadores en esa zona”.

“El scrum, no arrancó de la mejor forma, pero terminó muy bien. Sabíamos que Olimpia tiene un scrum fuerte, y lo fuimos mejorando. Respecto al juego nos falta para llegar a lo que queremos. Pero era el debut después de un año sin jugar y del debut que tuvimos el año pasado con Selknam, además de que como todos los otros no tuvimos partidos de pretemporada. Todo nos jugó pero lo vamos solucionando”.

Martín Roger

“Las sensaciones son positivas, empezar ganando era muy importante. Empezó muy parejo, hasta dominando Olimpia con una defensa asfixiante. La clave fue tener paciencia y confiar en el trabajo que venimos haciendo, que con el correr de los minutos se pudo plasmar”.

“Uno de los puntos altos fue la defensa, en el segundo tiempo no nos marcaron puntos, que es muy importante para nuestra confianza. Sin buena defensa no vas a ningún lado.

“Al principio sentí un poco de incertidumbre de no haber jugado en un año, con el correr de los minutos pudimos hacer pie y jugando un muy buen rugby”.

“Se sintió mucho el viento en contra en el primer tiempo, pero fue clave la paciencia”.

“Ahora se viene Cobras y juegan con la ventaja de haber visto nuestros movimientos en la cancha, y de tener el plantel fresco por no haber jugado la primera fecha, asi que va a ser importante prepararlo bien para poder sacarlo adelante”.