El Che García, el señor de los milagros

El argentino Néstor "Che" García lo hizo otra vez. En mayo, República Dominicana apostó por él como entrenador con la mira puesta en el Mundial de básquetbol de China. En el grupo lo esperaban las poderosas Francia y Alemania con sus figuras de la NBA y la Euroliga.

Sin embargo, este lunes los caribeños le ganaron a los alemanes 70-68 y lograron avanzar a la segunda fase del certamen tras haber derrotado a Jordania en el primer partido por 80-76.

Víctor Liz fue la gran figura de los dominicanos con 17 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias al tiempo que Eloy Vargas se apuntó 16 tantos.

Dennis Schroeder, que en la pasada temporada jugó en Oklahoma City Thunder tras varios años en Atlanta Hawks, fue el goleador del partido con 20 puntos.

Pero Alemania ya había perdido en el debut con la poderosa Francia (Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert) por 78-74 y ahora solo puede aspirar al 17º puesto.

Los dos primeros de cada grupo avanzan a la segunda fase. Francia y Venezuela se medirán ahí con Australia y Lituania que ya eliminaron a Senegal y Canadá. Australia derrotó 81-68 a Senegal y Lituania 92-69 a Canadá.

Por el escaso tiempo de trabajo y por no poder contar con sus estrellas NBA como Al Horford o Karl-Anthony Towns, esta clasificación de Dominicana tiene mucho de heroico, sobre todo por el potencial de Alemania: Maximilian Kleber de Dallas Mavericks, Daniel Theis de Orlando Magic o Johannes Voigtmann de CSKA Moscú (campeón de la Euroliga).

Pero García, de 54 años, sabe cómo hacerlo. Fue campeón en todas las selecciones que dirigió menos en Uruguay, donde sin embargo dejó su huella. Así lo contó Leandro García Morales a Referí: "De Néstor no me sorprende nada. Era cuestión de tiempo. Cuando agarró el proceso en 2013 en Venezuela fue mi último año de selección y quedaron afuera del Mundial y parecía que se derrumbaba todo. Pero dos años más tarde fueron a los Juegos Olímpicos y ganaron el FIBA Américas en México. Fue de los primeros que me abrió de la cabeza del mundo FIBA. Cuando lo conocí yo estaba en Estados Unidos con mucha cabeza del básquetbol colegial de allá, pero él me mostró que acá que se podía hacer una carrera y se puede jugar muy bien con muchos países donde se juega un gran básquetbol. A mí y a Batista, Osimani, Aguiar, Barrera, Taboada. Todos referentes en sus clubes y en la selección. La influencia que dejó fue enorme. En la selección todavía se siguen usando jugadas que él trajo hace 14 años, fue muy fuerte para el poco tiempo que estuvo".

García dirigió a Uruguay en 2003 y al tiempo volvió para dirigir a Biguá conquistando la Liga Uruguaya 2008-2009 y el Sudamericano de Clubes 2008 en Guayaquil, último título internacional del básquetbol nacional a nivel de clubes.

Con Argentina ganó el Sudamericano 2012, con Venezuela los Sudamericanos de 2012 y 2014 y el FIBA Américas de 2015 clasificando a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Su leyenda vuelve a agrandarse con esta gesta de los dominicanos que con algunos de estos jugadores afrontó los Juegos Panamericanos de Lima llegando al cuarto puesto tras perder con Puerto Rico en semis y Estados Unidos por el bronce.

Brasil enorme

Para América, la jornada del lunes fue brillante ya que Brasil le ganó 79-78 a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, MVP de la pasada temporada de la NBA.

Anderson Varejao fue crucial con 22 puntos y nueve rebotes. Brasil ya clasificó porque en el debut había batido a Nueva Zelanda 102-94. Grecia se jugará el boleto a segunda ronda contra Nueva Zelanda que venció a Montenegro 93-83.

Estados Unidos con sufrimiento

Turquia estuvo a punto de dar el gran batacazo de la jornada tras llevar a Estados Unidos a alargue. Sin embargo, en el cierre erró cuatro libres y por esa vía, los de Gregg Popovich lograron el triunfo por 93-92.

Turquía se jugará el pase a segunda ronda con República Checa que eliminó a Japón al ganarle 89-76. Estados Unidos ya quedó clasificado.