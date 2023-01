“Van a decir que fue una mulita": el chiste de Lacalle Pou sobre sus manos al inaugurar una cementera en Lavalleja

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo este jueves junto a las principales autoridades en la inauguración de la nueva planta de Cementos Artigas en Lavalleja. Por fuera de lo protocolar, en un momento tanto Lacalle como otras autoridades pusieron sus manos sobre cemento frasco para dejar marcada su huella, según consignó El País en un video.

“Van a decir que fue una mulita, yo tengo mano chica”, dijo Lacalle Pou que bromeó sobre el tamaño de sus manos. El segundo fue Álvaro Delgado y el presidente volvió a bromear. "Esa es una mano golosa”.

"Me están invadiendo (la huella), de a poquito me están estirando la mano mía”, agregó el presidente mientras las demás autoridades iban poniendo su huella. También le hizo un chiste al ministro de Ambiente, Adrián Peña. “¿Vos no vas a poner la mano?”, si no, pedí una pluma, que es lo que te caracteriza, una pluma”, se río, haciendo referencia a la actividad privada de Peña, que es productor de pollos.

El desarrollo de esta nueva área implicó una inversión de casi US$ 40 millones y, con esta iniciativa, la empresa supuso la unificación de las instalaciones fabriles, que hasta ahora constaban de una fábrica situada en Montevideo y otra ubicada en la localidad en la capital de Lavalleja, a 100 kilómetros de la capital.

Cementos Artigas se fundó en 1919 y con el tiempo fue unificando el proceso de producción, apostando por la descentralización. De esta manera, las operaciones se han ido concentrando en la ciudad del interior, de donde, originalmente, solo se extraía la piedra caliza. La compañía tiene una capacidad de producción de cemento de unas 670.000 mil toneladas por año.