El clima le quitó unos US$ 180 millones a los ingresos por soja

El factor climático jugó en contra, porque generó una merma importante en la producción y de ese modo una cuenta rápida permite afirmar que se dejarán de obtener muchos kilos de soja y así unos US$ 180 millones por la comercialización de la oleaginosa al exterior, unas de las tres principales fuentes de divisas en Uruguay –junto con la carne vacuna y la celulosa–.

Si se considera que el área del cultivo en el país se estima en 1,1 millones de hectáreas, que el rendimiento promedio proyectado estará este año en unos 1.800 kilos por hectárea y que el precio de referencia es US$ 440 –es el promedio de venta estimado para toda la cosecha–, por muy cerca de 2 millones de toneladas se lograrán alrededor de US$ 870 millones.

Con el área citada y un rinde similar al del año pasado –cuando se promedió 2.171 kg/ha– se hubiese logrado el ingreso de unos US$ 1.050 millones.

La cosecha, previo a las lluvias anunciadas para este fin de semana, estaba muy cerca de concluir en la zona núcleo del país, en las chacras de Soriano, donde en general quedaba un 10% de la labor, con zonas más hacia el litoral norte trilladas totalmente y otras hacia el sur donde quedan más días de trabajo de cosechadoras, tractores, tolvas y camiones.

En Soriano, donde se suelen dar los mejores rindes, está el 25% del área total sembrada y se obtiene el 30% de la producción, hubo un mayor impacto adverso por los momentos del ciclo productivo en los que hubo déficit hídrico.

Con base en un relevamiento realizado esta semana por El Observador, según la zona del país, hay casos de chacras en las que el agricultor decidió ni invertir en labores de cosecha –porque no valía la pena dado el muy magro rendimiento estimado– y otras en las que se obtendrá un rinde interesante –bastante por arriba de los 2.500 kilos, incluso–.

A la hora de “jugarse” por un rendimiento nacional promedio, se habla de unos 1.800 kilos. Son casi 400 kilos menos que lo de hace un año.

Sobre el aprovechamiento de los buenos precios actuales, será bastante marginal, se precisó. Incluso hay gente que lejos de aprovechar algo más de US$ 500 por tonelada deberá salir a comprar soja –a un precio alto– para cumplir los compromisos asumidos.

En una estrategia habitual, que a veces da buenos resultados y en otros no tanto, se fueron cerrando negocios con parte de los granos a cosechar. Los casos más frecuentes son de unos 500 kilos vendidos cuando la soja saltó de US$ 300 a algo más de US$ 330 y otros 500 kilos vendidos cuando se pasó a cerca de US$ 370 o algo más. Considerando que según las calidades de las chacras se necesitan de 650 a 1.000 kilos para cubrir los costos productivos –renta incluida–, hay gente que vendió más de lo que obtendrá.

Son pocos los casos en los que se espera al cierre de la cosecha para vender todo el grano; quienes gestionan de ese modo y además les fue al menos de modo aceptable en el rendimiento obtendrán un muy buen resultado.

La disparidad que se aprecia en los resultados proyectados es enorme, tan amplia como la diversidad de niveles de precipitaciones que hubo sobre los campos durante la zafra 2020/21.

En líneas generales se logran muchos kilos menos de los esperados y eso genera un lamento con base en el bajo o nulo aprovechamiento de un buen precio que, si bien tuvo bajas en las últimas dos semanas, sigue muy arriba de los US$ 300 que había hace un año.

EO

Ahora el foco está en cerrar del mejor modo posible la cosecha y avanzar en labores de instalación de los cultivos de invierno, pero igual es posible aventurar que para la zafra 2021/22 se vaya por la revancha y que el área con soja crezca.