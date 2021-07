El clima sigue golpeando a los cultivos en todo el mundo y los precios suben

El mercado de granos transita por un delicado equilibrio entre la retirada de China –incluso cancelando algunos embarques de granos de la cosecha pasada para esperar la próxima cosecha estadounidense que empieza a ingresar en octubre– y los persistentes problemas climáticos que golpean la producción en distintos lugares del mundo.

En particular esta semana volvió a instalarse una ola de calor en parte de las zonas agrícolas estadounidenses, donde además la sequía golpea.

A eso se agrega la confirmación de una muy mala cosecha de maíz “safrinha” en Brasil y un recorte de la proyección de producción por parte del gobierno ruso, lo que quita otros tres millones de toneladas a la producción prevista, principalmente en trigo.

Así las cosas, el mercado se movió levemente hacia arriba.

EO

La soja de la pasada cosecha volvió a quedar por encima de los US$ 500 por tonelada y la producción de trigo y cebada consolida una lógica de firmeza para los precios.

Las referencias sobre el cierre de la semana se ubican en US$ 505 para la soja disponible y US$ 467 por la soja de la próxima cosecha, en tanto para la colza las referencias se ubican entre US$ 555 y US$ 560 por tonelada.

En lo que refiere al mercado de cereales, el panorama es estable y firme. El trigo se mantiene desde hace varias semanas entre US$ 220 y US$ 250 por tonelada, pero por partidas de calidad la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) ubica precios de hasta US$ 280.

Juan Samuelle

Producción de maíz en Uruguay.

El maíz seco a levantar está en US$ 230, o una referencia sobre US$ 250 puesto en destino, pero también en este caso la CMPP ubica precios máximos de hasta US$ 270 por tonelada, US$ 5 más que la semana pasada.

También hay cotizaciones por sorgo que, de acuerdo a la Cámara Mercantil, se ubican sobre los US$ 200 puesto en destino.

Es de destaque la evolución de los precios en Brasil, no solamente en el maíz, sino también en el arroz, donde se consolida una suba. En el caso del maíz las últimas heladas agravan un panorama que ya era complicado.

En Brasil el precio del maíz sigue escalando y se acerca a US$ 330, y los efectos de las heladas de esta semana agregaran daños a la sequía previa.

Por su parte los precios del arroz empiezan a sentir la lejanía de la oferta de la cosecha y de US$ 13,50 hace dos semanas cerraron esta semana sobre los US$ 15 por bolsa, ayudados por la valorización del real, pero también con fuerza propia.

Las heladas no causaron daños importantes en Uruguay y sigue avanzando lo que por ahora es un buen año para los cultivos de invierno, ayudado ahora por la sucesión de días fríos y soleados que están por delante.