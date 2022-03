El cruce de Carrera y González por una señor mayor con una bandera del Sí frente una caravana por el No

Durante la caravana de la Campaña por el No a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) celebrada este domingo, una señora se paró en un cantero de la avenida Agraciada, esquina Manuel Antonio Artigas, y comenzó a agitar una bandera del Sí a la derogación. Esa manifestación de la señora llevó a que al menos cuatro policías se acercaran hasta el lugar pero los motivos de este procedimiento no están claros. Mientras que desde el Ministerio del Interior aseguran que fue para cuidar la "integridad" de la señora, desde la oposición y la propia implicada aseguran que quedó "fichada" por la policía.

En las redes sociales se compartieron varias fotos de tres policías hablando con la señora, quien se encontraba parada en la calle mientras pasaban los autos de la caravana.

Esta situación despertó una discusión en Twitter entre el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y el senador frenteamplista Charles Carrera, a quienes se le sumó la propia señora, llamada Idiana Garandan, de 88 años, y su versión en Facebook.

Los tres tienen versiones diferentes aunque la de Garandan coincide en criticar un mal accionar de la policía como Carrera. Sin embargo, ninguno de los dos políticos se retractó y ambos mantuvieron su versión de los hechos, consultados por El Observador.

Discusión en redes

El primero en criticar la acción fue Charles Carrera, que en un tweet compartió el hecho en tres fotos diferentes, y calificó la acción como un "exceso" de la policía, ya que la mujer "estaba haciendo uso de su derecho a manifestarse en forma pacífica". "¿Qué peligro puede representar una manifestante de 82 años por el #VotoSi?", se preguntó.

Ayer por omisión! Hoy por acción! Que peligro puede representar una manifestante de 82 años por el #VotoSi?

En lugar de celebrar una manifestación demócratica, debemos lamentar un exceso. Estaba haciendo uso de su derecho a manifestarse en forma pacífica(+) pic.twitter.com/Phbk0JHrHQ — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 6, 2022

El legislador responsabilizó al Ministerio del Interior porque "debería preocuparse por dar garantías al acto eleccionario del referéndum, en lugar de tomar partido en forma manifiesta y salir con una serie de mentiras" sobre las consecuencias de derogar los artículos, y cuestionó qué señales estaba dando el ministro, Luis Alberto Heber, a la policía, porque "no está actuando con la debida cordura".

Este hilo de Twitter fue respondido por González, quien dijo que la mujer tenía 88 años, no 82, y que ella "se tiró sobre un auto y la Policía le pidió, por su integridad, que suba a una vereda y siguió manifestando tranquilamente". Le pidió a Carrera "seriedad", y sostuvo que "no se puede mentir todo el tiempo". "No vale todo para ganar un voto", escribió.

Pero Senador, por favor, un poco de seriedad.



La señora, de 88 no de 82, se tiro sobre un auto y la Policía le pidió, por su integridad, que suba a una vereda y siguió manifestando tranquilamente.



No se puede mentir todo el tiempo. No vale todo para ganar un voto. https://t.co/7siiKv9Fzp — Santiago González (@santiagon1974) March 7, 2022

Luego apareció la señora: Idiana Garandan publicó en Facebook que fue denunciada por unos manifestantes del No por estar "dando bastonazos a los autos", por lo que la detuvieron, sacándola del lugar, un policía de cada brazo. Acto seguido, "alguien vino y les dijo que estaba filmando y grabando", continuó la mujer, y apareció otro testigo para decirle a los uniformados que ella solo tenía su bastón colgado en la muñeca derecha, con las dos manos agarrando la pancarta, por lo que era imposible que estuviese golpeando a los autos.

La mentira tiene patas cortas. Acá el testimonio de la señora. pic.twitter.com/PmmxGs6rxC — Luna🌛 (@Lunatica2020) March 7, 2022

Sin embargo, aseguró que quedó "fichada" por las autoridades. "Los policías se sonrieron y se fueron", agregó, y finalizó contando que tiene 88 años y milita "desde muy joven, antes de los 20 años".

Ambos sostienen su palabra

González afirmó a El Observador que los hechos son como él los relató en el tweet. Negó que alguien haya denunciado a la señora porque "la policía estaba en la marcha", y vio como "ella se abalanzaba sobre autos", por lo que le pidieron "que subiera a una acera segura", y después pudo seguirse manifestando, según el director del Ministerio del Interior.

Sin embargo, Carrera también mantuvo su palabra. Aseguró que en las fotografías que compartió se puede ver como dos policías "le están recabando los datos", lo que calificó como un "exceso", y un procedimiento "inadecuado".

El exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior detalló que el caso le llegó a través de denuncias y la palabra de compañeros, y comparó la situación con un caso de Treinta y Tres ocurrido el 5 de marzo en la prueba Contrarreloj de Rutas de América, en el que unos manifestantes del No agredieron y le rompieron unas papeletas del Sí a un grupo de mujeres manifestantes, sin que la policía allí presente interviniera, lo que en su opinión es una "omisión" de las autoridades.

"El que está desarrollando acciones equivocadas es el ministro del Interior, que tiene que estar ocupado en que el acto eleccionario sea en paz", criticó Carrera, quien volvió a decir que el ministro está "desencajado" y expresó que "se equivoca" al decir que la campaña por el Sí está "en contra de la policía". "Estamos a favor de una policía con todo el equipamiento y salarios dignos, y creemos que la LUC lleva a una desprofesionalización de la policía", remarcó el senador opositor.