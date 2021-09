El cruce entre Alfie y Olesker que hizo resurgir el debate por las "muertes evitables"

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas comparecerá el lunes 27 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en el marco de la Rendición de Cuentas. Más allá de los previsibles temas presupuestales, el jerarca volverá a enfrentar en esa instancia un debate que centró gran parte de la discusión sobre la política sanitaria implementada en pandemia.

Según adelantó el senador socialista Daniel Olesker, el Frente Amplio volverá a interrogarlo sobre las "muertes evitables" adjudicadas al covid-19, por acción u omisión del gobierno, uno de los puntos sobre los que giró la interpelación que Salinas debió enfrentar el 6 de julio en la Cámara Alta y que tuvo como interpelante al legislador opositor.

La discusión resurgió el martes pasado cuando el equipo económico se presentó en el Parlamento para discutir la Rendición de Cuentas. "Afortunadamente, el país recibió solo una ola de la pandemia, de la cual no escapó nadie en el mundo", mencionó el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, que citó una reciente plublicación de The Economist en la que se aportaban datos sobre "exceso de mortalidad" producido por la enfermedad en el mundo.

"Uruguay está entre los mejores en el mundo", aseguró Alfie. "En América entera, es el mejor por lejos", señaló. El dato citado por el jefe de la OPP indicaba que el país tiene 54 fallecidos "en exceso" por cada 100.000 habitantes desde que comenzó la pandemia, seguido por Chile, que cuenta con 131.

Así sucedió, según Alfie, pese a que Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas, "que es en la cual pega más la enfermedad". Por lo tanto, según su visión, cuando se consideran las cifras por población, los casos y la tasa de fallecimientos, "claramente la performance de Uruguay es bastante mejor que la del resto".

Sus explicaciones no convencieron al senador Olesker, que insistirá con el debate cuando la comisión reciba a Salinas. En su visión, la información aportada por The Economist es "absolutamente inentendible".

El cálculo de Olesker es que, si Uruguay tuvo 54 muertes en "exceso" cada 100.000 habitantes, se traduciría en 1.869 muertes del total de 6.034 fallecidos atribuidos al covid-19 desde el 13 de marzo de 2020. Eso representaría el 31% del total de los muertos por la enfermedad y, según apuntó el senador, también implicaría que hubo 4.165 personas que habrían muerto de todas formas.

Olesker dijo no conocer la metodología empleada por el medio estadounidense. "Es una revista de economía, probablemente no tenga una metodología sanitaria adecuada", dijo. "Esto me parece raro", agregó.

Así, sostuvo, si Chile tuvo 131 muertos en "en exceso" cada 100.000 habitantes, significa que tuvo 25.000 fallecidos más que lo habitual, en un total de 37.000 muertes atribuidas a la enfermedad (67%). "Chile no tiene tantos menos viejos que Uruguay", sostuvo. Olesker puso además el ejemplo de Argentina, en donde el exceso de mortalidad informado por The Economist fue de 121%.

"Cuando venga el ministro de Salud Pública le preguntaremos si tiene una metodología para el cálculo un poquito más seria que la que se está planteando", dijo.

Olesker optó entonces por citar "estadísticas internacionales", mencionando a "la Worldwide covid-19", una "página seria" que cita datos de la Organización Mundial de la Salud. Por millón de habitantes, dijo, Uruguay tuvo 1.732 muertos al 15 de agosto, lo que lo ubicaría 28 entre 190 países. "O sea que muy bien no le fue", señaló. Y en casos de covid-19 por millón de habitantes, tuvo 110.000 infectados, lo que lo llevó al puesto 16 a nivel mundial.

"Más allá de que nos fue bien al principio y que pro suerte nos está yendo bien ahora, en el total nos fue muy mal", afirmó.

Alfie se negó a discutir con Olesker la metodología utilizada por The Economist. "En general, los economistas entendemos que nunca hace cosas muy equivocadas ni falsea los datos", apuntó en alusión a la revista.

El titular de la OPP concedió que los "números" de Olesker son correctos, pero llamó a comparar la sobretasa de muertes desde el inicio de la pandemia. Alfie habló de 1.890 casos en aproximadamente 50.000 fallecimientos que, normalmente, hay en un año y medio. "No llega al 4%", apuntó.

"Cada fallecido nos duele", dijo Alfie. "Pero también tenemos que entender que seguramente algunos hubieran fallecido por otras causas, sobre todo porque eran poblaciones muy añosas", señaló. Así, en su visión, la "performance termina siendo razonable".

Cuarentena obligatoria

Olesker también se molestó cuando la ministra Azucena Arbeleche defendió las opciones que tomó el gobierno frente a la "cuarentena obligatoria" que proponía, según dijo, el Frente Amplio. El senador socialista la acusó de "falta de seriedad".

"Debe ser la enésima vez que hago referencia al documento que entregamos al presidente el 31 de marzo de 2020", recordó el senador. Allí, dijo, se proponían medidas sanitarias que no incluían lo mencionado por Arbeleche. "Se lo podrán decir a otros que quizás lo propusieron, pero no ha nosotros", reclamó Olesker. "Lo voy a aclarar cada vez que se nos achaque un comentario que nunca existió", dijo.

En la peor etapa de fallecimientos por covid-19 el Frente Amplio insistía en una reducción drástica de la movilidad ciudadana por 21 días. En marzo del 2020, pocos días después de la llegada de la pandemia, el expresidente Tabaré Vázquez afirmó en una entrevista con M24 que Uruguay debía ir hacia una " cuarentena total" a raíz del coronavirus, en declaraciones que fueron reproducidos por el portal del Frente Amplio.