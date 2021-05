El de Luis Suárez es un guion para una película de superación

El título de LaLiga de España conseguido este sábado por parte de Luis Suárez con Atlético de Madrid, no hace más que sumar un nuevo capítulo a lo que podría ser un guion para una película de superación.

Es que el salteño ha vivido episodios muy complicados en su vida futbolística y de todos ellos ha salido con una sonrisa en su rostro.

En plenos cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se terminaba el alargue, en la misma raya del arco, Suárez sacó con las manos una pelota que había superado a Fernando Muslera y se metía. Era el triunfo de Ghana en el último suspiro.

El árbitro lo expulsó correctamente y la historia es recordada con final feliz. Penal del Loco Abreu, la picó por encima del arquero Richard Kingson y clasificación celeste a una semifinal de una Copa del Mundo 40 años después.

La prensa mundial, en minutos, se ofendió con Suárez por haber sido “tramposo” y tocar la pelota con la mano.

El Maestro Tabárez lo defendió en la conferencia de prensa luego del partido: “El jugador hizo un movimiento instintivo como lo puede hacer cualquiera que haya jugado al fútbol. Como tocó la pelota con la mano dentro del área, el árbitro lo expulsó y pitó penal en nuestra contra. ¿Qué querían que hicieran con él? Lo pagó, fue expulsado y no podrá estar con nosotros en las semifinales”.

Un año después, el 24 de julio de 2011, con un gol suyo y dos de Diego Forlán, Uruguay se consagraría campeón de la Copa América y fue elegido el mejor jugador del torneo.

Pasaron pocos meses y el 15 de octubre de 2011 le tocó vivir un episodio muy desagradable defendiendo a Liverpool de Inglaterra en el clásico de la Premier League contra Manchester United.

Suárez y Evra en el recordado partido en el que el francés lo denunció por insultos racistas

El francés Patrice Evra, lateral del rival, lo denunció por insultos rasistas.

Fue una explosión en la prensa británica que tomó parte por el francés y comenzó a atacar con todo al delantero uruguayo quien juraba que no le había dicho nada ofensivo.

Evra declaró que le dijo “negro” en forma despectiva varias veces durante el encuentro.

Ninguna de las cámaras que transmitieron ese partido que se vio en vivo en Uruguay y en el mundo, pudieron demostrar nada sobre esos posibles insultos racistas.

Sin embargo, The Football Association (FA) inglesa, investigó el caso y encontró al uruguayo culpable, sin prueba alguna.

El día que Suárez no le dio la mano a Evra

El dictamen final de la FA acusaba al salteño de “proferir insultos y/o palabras insultantes y/o de tener un comportamiento con respecto al jugador Patrice Evra, del Manchester United, contrario a las normas de la FA”.

Igualmente, el delantero se declaró inocente y dos meses después, el 14 de diciembre de aquel año, comenzó una audiencia de seis días.

De todas maneras, la FA no dio marcha atrás y Suárez fue suspendido por ocho fechas.

Por más que Liverpool puso el grito en el cielo, el uruguayo debió cumplir sus partidos de suspensión.

El 11 de febrero del año siguiente se volvieron a ver las caras y cuando se presentaban ambos equipos, Suárez decidió no darle la mano a Evra, lo que motivó un nuevo enojo del francés.

Manchester United le ganó a Liverpool y Evra buscó a Suárez para que reaccionara, festejando el triunfo al lado suyo

Esa tarde, el United le ganó el clásico a Liverpool y Evra festejó al lado de Suárez para hacerlo reaccionar, aunque no lo logró.

El histórico Sir Alex Ferguson, entonces director técnico de Manchester United, declaró luego del encuentro: “Suárez es una vergüenza para Liverpool, y no debería volver a jugar por ese equipo. Liverpool tuvo un jugador castigado durante ocho partidos y están tratando de culpar a Patrice Evra. Es a él a quien deberían culpar”.

Igualmente le dio para ser campeón de la Copa de la Liga con Liverpool, su único título conseguido en el equipo inglés.

Cuando quedaban cuatro partidos para terminar la Premier League 2012-13, cometió un error. En el encuentro contra Chelsea, mordió al zaguero Branislav Ivanovic, lo que no fue advertido por el árbitro. Suárez siguió en cancha y fue decisivo ya que en los minutos de adición estampó el 2-2 final contra los londinenses.

Sin embargo, esta vez sí las cámaras ayudaron para que la FA lo volviera a suspender por “conducta violenta” y esta vez, fue por 10 encuentros.

Suárez esta vez sí pidió disculpas por el error y volvió con todo en Liverpool para la temporada siguiente.

Tanto fue así que llevó con su juego y goles a su equipo a liderar la Premier League. Cuando todo estaba servido para que fueran campeones, el 27 de abril de 2014, en un partido trascendente ante Chelsea, su amigo, compañero y capitán, Steven Gerrard, se resbaló ante Chelsea, permitiendo que Demba Ba convirtiera y finalmente Manchester City se llevara el título.

Este fue el resbalón de Gerrard que privó a Liverpool y a Suárez de conseguir el título de la Premier League.

En el último partido de esa Premier League contra Newcastle United, y cuando solo faltaban 4 minutos para terminar el encuentro, Paul Dummett le pegó un tremendo patadón en la pierna izquierda que determinó su rotura de meniscos en esa rodilla. Suárez continuó jugando los minutos que quedaban, pero cuando llegó a Uruguay -a falta de un mes para el Mundial de Brasil 2014- debió ser intervenido quirúrgicamente. Todos pensaban que se iba a perder la Copa del Mundo y en ese momento, era el jugador más importante de la selección uruguaya del Maestro Tabárez.

Así fue la falta que casi lo deja fuera del Mundial de Brasil 2014.

Suárez fue elegido el mejor jugador de la Premier League por parte de sus colegas en esa temporada, la que terminó además como goleador con 31 tantos y compartió el Botín de Oro de Europa junto con Cristiano Ronaldo.

El 22 de mayo de 2014 fue operado en Médica Uruguaya por parte del médico Luis Francescoli, hermano del exjugador de la selección nacional, Enzo Francescoli.

El debut celeste en el Mundial estaba previsto para 23 días después ante Costa Rica y Suárez recién salía de una operación en su rodilla.

Muchos pensaron que no llegaría a la Copa del Mundo, pero su esfuerzo y el de Walter Ferreira fueron tales, que El Pistolero llegó con lo justo al segundo partido, justo ante Inglaterra, en donde, salvo en Liverpool, era mala palabra.

Fue en el Estadio Arena Corinthians cuando el Maestro Tabárez, aquel 19 de junio, informó que en el equipo titular -luego de perder sorpresivamente en el debut 3-1 contra los ticos- jugaría Luis Suárez.

Y fue su consagración. Uno de los días más felices de su vida deportiva. Uruguay le ganó 2-1 a Inglaterra con dos goles suyos. Era el cuento jamás escrito que se hacía realidad.

Sin embargo, y pese a que cinco días después Uruguay derrotaría a Italia 1-0 con gol de Diego Godín, la alegría se esfumaría muy pronto.

Porque en ese partido, Suárez cometió otra equivocación al morder a Giorgio Chiellini, algo que tampoco fue advertido por el árbitro.

Suárez mordió a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014

Todo el mundo del fútbol pidió severas sanciones para el uruguayo y en Inglaterra se puso el grito en el cielo.

La FIFA determinó su expulsión del Mundial y también de Brasil. Se tuvo que ir como un delincuente por un error (grave) que había cometido en la cancha.

Otra vez el Maestro Tabárez salió en su defensa en la conferencia de prensa. Habló que la determinación de FIFA era de una “severidad excesiva” y acto seguido, renunció a su cargo en la Comisión Estratégica de la FIFA, en la cual actuaba desde hacía años.

Defendió a Luis Suárez persona y dijo respecto a su renuncia a la FIFA: “No es prudente coincidir con personas que presionaron para promover este fallo, que lo sancionaron, que manejan criterios y valores muy diferentes a los que yo creo tener”.

La sanción de la FIFA fue tremenda. Más allá de echarlo del Mundial y del país brasileño, le impuso que no podría entrenar con su club por cuatro meses y casi dos años con la selección nacional (nueve partidos).

Había arreglado su situación contractual con Barcelona y cuando llegó, debido a esto no lo pudieron presentar. Es más, debió entrenar por las calles de la ciudad catalana, ya que no podía hacerlo con sus compañeros, alto totalmente excesivo.

Finalmente pudo debutar el 14 de octubre de 2014 ante Real Madrid en el superclásico.

Ese año ganó el título de la Liga Española y la Copa del Rey, pero lo mejor, estaría por llegar.

Ya su amistad y connivencia con Lionel Messi dentro de la cancha se hacía notar. Y junto con Neymar, se formó la famosa MSN.

AFP

Luis Suárez definiendo ante Patrice Evra de Juventus la Liga de Campeones para Barcelona

Lo mejor vino cuando Barcelona le ganó la final de la Liga de Campeones a Juventus de Turín. Suárez convirtió el decisivo 2-1. ¿Y quién lo marcaba en ese momento? Nada menos que Patrice Evra, aquel francés con el que tuvo tantas idas y vueltas. Fue una especie de revancha silenciosa, pero muy disfrutable para el salteño.

Luego ganaría tres veces más la Liga Española con Barcelona, tres Copas del Rey más y dos Supercopas de España.

En lo internacional, además de conseguir la Supercopa Europea, ganó también el Mundial de Clubes en Japón, consagrándose goleador del mismo.

Pero cuando Barcelona perdió 8-2 ante Bayern Múnich por Liga de Campeones en 2020, el club decidió que debía haber cambios sustanciales.

Uno de ellos fue contratar a Ronald Koeman como nuevo técnico y otro, cesar a Suárez cuando aún le quedaba un año más de contrato.

El 24 de setiembre del año pasado, se organizó una conferencia de prensa para despedir a Suárez con la presencia de algunos amigos como Lionel Messi y otros futbolistas.

El uruguayo no ocultó su emoción y lloró. “Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso. Me llevo amigos y eso me deja feliz. Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos”, dijo el salteño.

Lo contrató Atlético de Madrid porque el técnico Diego “Cholo” Simeone le veía potencial.

Lo demás es historia. Este sábado el uruguayo consiguió el título de LaLiga de España con los colchoneros, convirtiendo el gol del triunfo y del título ante Valladolid, llegando a 21 goles en la temporada.

De esa manera, en los siete años que estuvo en España, Luis Suárez ganó cinco ligas. En el mismo lapso, Barcelona consiguió cuatro, Real Madrid dos y Atlético de Madrid, una. Tremendo.

“Barcelona no me valoraba, me menospreciaron y Atlético me abrió sus puertas para darme una oportunidad y demostrar que uno está vigente. Por eso estoy agradecido a este grandísimo club, por confiar en mí”, dijo luego del título conseguido.

La vida de Luis Suárez es la de un futbolista que se cae y se levanta continuamente. Este sábado lo volvió a demostrar una vez más. Digna de un guion de película.