El "debate" contra el "hombre de paja" creacionista

El Observador del día 19/07/2021 contiene un artículo titulado El debate sobre la creación y las ciencias del Dr. Daniel Gianola, contrario a mi artículo El regreso de "la hipótesis de Dios", publicado por El Observador el día 05/07/2021. Curiosamente, ambos artículos fueron acompañados por la misma imagen de la resurrección de Cristo, que no guarda ninguna relación con mi artículo ni con el de Gianola.

El Dr. Gianola no aborda ninguno de los temas científicos y filosóficos tratados en mi artículo, sino que, basándose parcialmente en una enciclopedia de escaso valor académico (Wikipedia) se limita a: 1) confundir creacionismo y diseño inteligente; 2) negar que la teoría del diseño inteligente tenga carácter científico; 3) acusar de "deshonestidad intelectual" al Center for Science and Culture (CSC), al que está afiliado Stephen C. Meyer, el autor del libro reseñado en mi artículo; 4) tergiversar la postura del CSC sobre la enseñanza de la evolución biológica en las escuelas públicas de los EEUU.

Veamos muy brevemente esos cuatro puntos.

1) Cualquiera que sea la definición de "creacionismo", la teoría del "diseño inteligente" no es creacionista. Esa teoría no se basa en la Biblia ni en ninguna creencia religiosa. Dice esencialmente que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente que por procesos no teleológicos como la selección natural darwinista. En el terreno científico, esa teoría no especula sobre qué o quién es la causa inteligente en cuestión: podría ser Dios, podría ser una civilización extraterrestre muy avanzada, etc. De hecho, dentro del CSC hay no creyentes y hay creyentes de unas cuantas religiones distintas.

2) Gianola dice que "la literatura que maneja el [CSC]… no ha sido publicada en revistas científicas reconocidas y arbitradas". En verdad, ya en 2011 el movimiento del diseño inteligente contaba con 50 papers científicos revisados por pares y en 2015 esas publicaciones llegaron a 90. Aquí se puede ver una lista de julio de 2017: https://www.discovery.org/m/2018/12/ID-Peer-Review-July-2017.pdf. Hoy la lista sería mucho mayor.

3) Cuando uno carece de argumentos fuertes acerca del núcleo de la cuestión disputada, a menudo se ve tentado a recurrir a argumentos ad hominem o a caricaturizar la tesis del oponente. Esto último se conoce como la "falacia del hombre de paja". Es infinitamente más fácil discutir contra un "creacionista" que, con base en la Biblia, cree que el mundo y la humanidad fueron creados hace unos 6.000 años, que discutir contra un filósofo de la ciencia como Stephen C. Meyer, que ha escrito libros como La duda de Darwin (sobre la explosión cámbrica, una especie de "Big Bang biológico") cuya gran calidad es apreciada incluso por algunos expertos opuestos al diseño inteligente.

4) Gianola dice que el CSC "ha abogado para que las ideas creacionistas reciban un tratamiento equivalente al de la ciencia en la educación primaria y secundaria en los EEUU", lo cual es totalmente falso. Véase: https://www.discovery.org/a/1134/. Allí Meyer presenta su posición (que es también la del CSC) sobre ese asunto: a) no requerir que se enseñe la teoría del diseño inteligente (ni mucho menos el "creacionismo", sea lo que sea) en las escuelas públicas; b) requerir "que se enseñe la controversia" sobre el darwinismo, presentando los argumentos científicos (no religiosos) a favor y en contra de la teoría darwinista de la evolución.