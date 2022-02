El deporte sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania: el COI denunció a Rusia

Barcelona suspendió su viaje a Rusia, donde tenía que jugar un partido por la Euroliga de básquetbol; la UEFA se reunirá el viernes para decidir que hará con la final de la Champions League 2022 prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo; los principales pilotos de Fórmula Uno adelantaron que no viajarán a Rusia en setiembre para disputar una fecha del campeonato mundial, y el Comité Olímpico Internacional denunció a Rusia por haber violado la tregua olímpica al atacar Ucrania, ya que aún se están desarrollando en China los Juegos Paralímpicos, son algunas de las repercusiones que tiene hasta el momento el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Además, las federaciones polaca, sueca y checa de fútbol piden deslocalizar partidos de repesca del Mundial 2022 previstos en Rusia y la Federación ucraniana de fútbol resolvió suspender el campeonato de Primera división, mientras futbolistas extranjeros en ese país hacen solicitan ayuda para salir de la zona de conflicto.

Barcelona suspendió su viaje a San Petersburgo

El club de básquetbol de Barcelona "ha decidido no viajar a San Petersburgo" este jueves, donde tenía que jugar un partido de Euroliga, tras los acontecimientos en Ucrania, pese a que en un principio informó que sí se desplazaría después de obtener "garantías" de la Euroliga.

Jugadores del equipo de básquetbol de Barcelona

"A raíz de las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Barcelona ha decidido no viajar hoy a San Petersburgo", informó el club azulgrana en un comunicado.

El equipo catalán precisa que "esta tarde están previstas varias reuniones con las partes implicadas y se tomará una decisión al respecto en las próximas horas".

Barcelona tenía previsto viajar este jueves a San Petersburgo, donde el viernes iba a jugar su primer partido de Euroliga en tierras rusas, antes de disputar el domingo un segundo contra el CSKA de Moscú.

En un comunicado este jueves, la Euroliga anunció que tienen previsto reunirse el viernes para "analizar el curso de los acontecimientos y tomar medidas si fueran necesarias".

La decisión del Schalke

El club de fútbol Schalke 04 (de la segunda división alemana) decidió retirar de sus camisetas el nombre y el logo de la empresa rusa de gas Gazprom, su patrocinador principal, después del ataque de Rusia contra Ucrania.

El Schalke 04 renunció a su acuerdo con Gazprom

"A vista de los acontecimientos, desarrollo y deterioro de los últimos días, el FC Schalke 04 decidió retirar la palabra 'Gazprom' de sus camisetas", indicó este jueves el club en un comunicado. Las camisetas lucirán solamente el nombre 'Schalke 04' a partir del próximo partido, el sábado en Karlsruhe.

El Schalke es un club histórico del fútbol alemán, varias veces campeón en el siglo XX, pero actualmente lucha por ascender a la Bundesliga.

Vettel dijo que no irá a competir en Rusia

Los campeones del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel no se ven participando en el Gran Premio de Rusia en setiembre, tras la invasión rusa de Ucrania.

"Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré", reaccionó el alemán Sebastian Vettel en una rueda de prensa en Cataluña, donde tienen lugar los entrenamientos de pretemporada de F1.

Verstappen y Vettel en el podio

"Creo que no estaría bien hacer una carrera en el país", añadió sobre un Gran Premio previsto para el 25 de setiembre en Sochi.

"Vamos a hablarlo, pero ya he tomado mi decisión", concluyó el piloto de Aston Martin.

"Cuando un país está en guerra, lo correcto es no corre allí, eso es seguro. Pero lo que cuenta no es lo que pienso, decidirá el conjunto del paddock", dijo, por su parte, el vigente campeón mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull).

La F1 "sigue muy de cerca el desarrollo" de la situación, reaccionó el campeonato en un comunicado, sin hacer "ningún otro comentario sobre la carrera prevista en setiembre".

COI acusa a Rusia de violar tregua olímpica

El Comité Olímpico Internacional (COI) acusó este jueves a Moscú de haber violado la tregua olímpica al invadir Ucrania, y anunció su voluntad de ofrecer una asistencia humanitaria a los deportistas ucranianos.

En un comunicado, el COI "condena firmemente la violación de la tregua olímpica por el gobierno ruso".

Presidente del Comité Olímpico Internacional

Al mismo tiempo indicó que los 193 estados que conforman la ONU adoptaron el 2 de diciembre de 2021 una resolución que apela al respeto de la tregua olímpica por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022 desde siete días del inicio de los Juegos Olímpicos, el 4 de febrero, hasta siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos, que tienen lugar del 4 al 13 de marzo.

El organismo implantó un grupo de trabajo encargado de seguir de cerca la situación y de "coordinar, en la medida de lo posible, la asistencia humanitaria a los miembros de la comunidad olímpica en Ucrania".

