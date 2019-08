El desembarco de UFC en Uruguay

La idea inicial fue tan sencilla como poderosa: encontrar al mejor luchador del mundo. Por ende también el arte de combate más efectivo. Mezclar maneras de combatir era algo que ya hacían los griegos (cuando no) en la disciplina llamada Pancracio, donde se peleaba con técnicas de boxeo y lucha libre. Fue así que Rorion Gracie y Art Davie decidieron juntar una noche a ocho peleadores: dos karatecas, dos luchadores de kickboxing, un luchador de sumo, un boxeador, un luchador y un peleador de jiu jitsu brasileño.

Una jaula en forma de octágono, y casi ninguna regla. Esos fueron los inicios de Ultimate Fighting Championship, la disciplina que ganó en el mundo su fama como UFC. Aquella primera velada tenía como premio US$ 50 mil y la ganó Royce Gracie, un brasileño hijo del creador del jiu jitsu brasileño Hélio Grace. Fue el primero de varios campeones que surgieron de Brasil.

Todo eso sucedió en 1993, era muy pintoresco porque cada luchador subía vestido según su especialidad. Royce peleaba de kimono, mientras el boxeador lo hacía de short o el de sumo con la clásica falda. La década de 1990 fue la de los años salvajes, mucha sangre, dientes que volaban y golpes que ahora están prohibidos.

El público estadounidense buscaba peleas reales, y la UFC no paraba de crecer, pero tanta violencia no era bien vista por todos. El senador y candidato a presidente John McCain presionó y durante mucho tiempo estuvo prohibido como evento en Nueva York.

El negoció llegó a peligrar, hasta que a principios de siglo Lorenzo y Frank Fertitta, hermanos provenientes de Las Vegas, compraron UFC siguiendo el consejo de un amigo de la infancia Dan White, al que hicieron presidente luego de adquirir UFC.

A partir del año 2001 el crecimiento comenzó ser exponencial. Primero se reglamentaron las artes marciales mixtas, comenzaron las divisiones por peso de los competidores, y se aplicaron controles estrictos para cuidar la salud de los competidores. UFC empezó a ser aceptado en los diferentes estados de Estados Unidos, y comenzó su expansión mundial.

En 2005 la propia UFC financió con US$ 10 millones la transmisión por televisión de la temporada. Tanto y tan rápido creció que en 2013 firmaron un acuerdo con FOX a razón de US$ 100 millones por año. Los fundadores la vendieron por US$ 2 millones a comienzos de los 2000, y en 2016 la compró el grupo Endeavor por US$ 4.000 millones. Ceros que se acumulan.

Junto al crecimiento del negocio también se fueron profesionalizando los luchadores, cualquiera que quiera aspirar a firmar un contrato con UFC debe ser un peleador completo, golpes de boxeo, uso de las patadas como taekwondo o kickboxing, saber desempeñarse en el suelo con llaves de judo, lucha libre o jiu jitsu. Hay una larga lista de golpes prohibidos que incluyen la nuca, la ingle, columna vertebral, la garganta o golpear el hígado con el talón.

Todo contribuye a que sea un espectáculo global y a futuro. Los números son llamativos: transmisión para 165 países, con el 40% de su público entre los 18 y 34 años. Y en esa conquista es que la UFC llega a Uruguay. Será la tercera salida de la organización en Sudamérica luego de organizar eventos en Santiago de Chile y Buenos Aires.

Hace algunas semanas estuvo en Montevideo el luchador Antonio Rodrigo Nogueira, conocido por su nombre mitológico “Minotauro”, otra de las leyendas de esta disciplina. Curioso resulta que el origen del pancracio se le atribuye a Teseo en su lucha contra el Minotauro, así que siguiendo una línea mitológica se puede escribir que el brasileño vino a equilibrar la balanza divina. En la historia griega ganaba Teseo, en la UFC gana Minotauro.

Parte de sus tareas son las de detectar futuros talentos para UFC, y ojeando luchadores uruguayos dio con Luiz Eduardo Garagorri, un riverense de padre brasileño y madre uruguaya, que hacía tiempo esperaba esta oportunidad. Firmó contrato a sus 30 años para transformarse en el primer uruguayo que peleará en la jaula más famosa del mundo. “Llegué a casa a las 10 de la noche después del entrenamiento” comienza contando Garagorri a Referí, y continúa: “Fue el lunes pasado, cuando mi manager me llamó diciendo que sería contratado. Estoy muy orgulloso de ser el primer uruguayo en la historia en pelear en UFC, y aún más, por poder debutar en mi país”.

Cuenta que sus inicios fueron en el taekwondo, hasta que a los 18 años probó con muaythai. “Hice varias peleas profesionales de muaythai, pero siempre quise pelear MMA. Logré tener una secuencia de 12 victorias seguidas (ya en artes marciales mixtas), por lo que sabía que una vez que UFC llegara a Uruguay tenía muchas posibilidades de ser contratado” reconoce el uruguayo.

Garagorri sabe que está cumpliendo el rol de pionero, y lo tiene claro: “Es un gran honor para mí ser el primer uruguayo en llegar a UFC, y estoy seguro que abriré las puertas a mis compatriotas para que en el futuro también puedan ser parte del evento más grande del mundo. Incluyendo a mi alumno Paulo Portillo que en el futuro va a estar representando Uruguay en UFC también”. El uruguayo peleará con el peruano Humberto Bandenay.

El 10 de agosto en el Antel Arena habrá 13 peleas, la más importante será la de Valentina Schevchenko vs Liz Carmouche. Schevchenko es originaria de Kirguistán, pero en una gira por latinoamérica se quedó a vivir en Lima, por eso utiliza la bandera peruana en sus combates. Es la actual campeona en su categoría y perdió solamente en dos ocasiones, una de ellas contra la rival de turno. Liz Carmouche es la primera mujer en firmar un contrato con UFC y además activa defensora de los derechos de la comunidad LGBTI.

Las letras rojas de UFC se exhiben desde hace semanas en varios puntos de Montevideo, se trata de las peleas, pero la organización sabe que para mantener cautivo al público la experiencia debe comenzar días antes. Uruguay debuta como organizador de un evento a escala mundial, y además con embajador propio. Tiempo para el show.

EL COSTADO SOLIDARIO

La ceremonia de pesaje será el 9 de agosto también en el Antel de Arena. La entrada que recibirán por un kilo de alimento no perecedero que deberá ser entregado en Gimnasio Uruguay Fighting Club (Gral. Flores 2939), Proyecto Equality (Carlos María Ramírez 928), LBV Uruguay (José Batlle y Ordóñez 4820), MKO Crossfit (Punta Carretas 581). Los alimentos serán para Proyecto Ecuality, Botijas y Legión de la Buena Voluntad.

¿Y TONGA REYNO?

El popular Tonga Reyno es luchador de artes marciales mixtas pero no dentro de UFC. En su momento fue parte de Bellator, la segunda organización más grande de MMA luego de UFC. Posteriormente dio el paso a Combate Américas, una organización que nuclea solo luchadores americanos.

LAS PELEAS