El día 8 de los uruguayos: Julián Schweizer aseguró la segunda medalla

Lucas Rodríguez consiguió el martes 30 la primera medalla para Uruguay en los Juegos Panamericanos que se están desarrollando en Lima y que se le entregaron el viernes. Este sábado, el surfista uruguayo Julián Schweinzer aseguró la segunda.

Surf

Julián Schweizer ganó su repechaje en longboard y aseguró la segunda medalla para Uruguay. El deportista le ganó al argentino Surfiel Gil Lo Prete 15.00 puntos a 14.73. La victoria fue en el cierre y de atrás, según el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Este domingo a la hora 12.36 volverá a competir por una medalla.

Tiro

La abanderada de la delegación uruguaya, Julieta Mautone, también compitió este sábado y logró la mejor marca de su carrera. La competidora terminó en el puesto 20 en pistola de 25 metros con un puntaje de 551 puntos, pero no puso alcanzar la final porque a esta solo ingresaban las primeras ocho. De esta forma se despidió de los Juegos Panamericanos.

La prueba con pistola de 25 metros no es el fuerte de Mautone. "La empecé a entrenar hace poco y no tenía muchas expectativas. Tomé esta competencia como un entrenamiento más, para ganar experiencia. No venía con la vista en una medalla ni en una final. Fue mi mejor marca y eso me deja más que feliz", comentó una vez finalizada su participación al canal del COU.

Mautone hizo un balance de su participación en la competición. "Siento que aprendí más que en otras competencias porque me equivoqué más", dijo.

La deportista también fue récord panamericano en pistola de aire de diez metros.

En agosto Mautone competirá en el Mundial de Rïo de Janeiro y, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tiene que ganar una medalla de oro allí.

Vela

A la hora 14 comenzó a competir Ignacio Rodríguez en láser standard; a las 14.10 Dolores "Lola" Moreira en láser radial y a la misma hora en snipe mixto Ricardo Fabini y Florencia Parnizari.

Para la hora 16 está previsto que compitan Hernán Umpiérrez y Fernando Díaz mientras que a las 17 lo hacen en nacra 17 Pablo Defazio y Dominique Knuppel.

Ecuestre, ciclismo y básquetbol

En ecuestre, a las 13.30 comenzó la prueba completa de Luis Aranco y a las 14.20 la de Rodrigo Abella. En tanto, a la hora 15.15 compite Lucía Chieza.

A la hora 20.18 es el turno de Fabiana Granizal en ciclismo que compite en pista omnium. A las 21.38 competirá nuevamente.

En básquetbol, el equipo de Edgardo Kogan sale a la cancha a las 15.30 en busca del quinto puesto, luego de perder este viernes ante República Dominicana y quedar sin chances de medalla. Uruguay enfrentará a Venezuela.