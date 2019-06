El día que murió Nisman, Cristina mantuvo 31 llamados telefónicos

El exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, reconoció este miércoles que intercambió decenas de llamadas con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la noche en la que murió el fiscal Alberto Nisman.

“Está claro que ante esta situación el secretario de Seguridad habla con la presidenta las veces que sean necesarias. Lo llamativo hubiera sido que yo le dijera ´pasó tal cosa´ y ella ante una noticia así se hubiera ido a dormir tranquilamente, como diciendo ´acá no pasó nada´, aclaró el exmandatario.

Según reveló Clarín este miércoles, las comunicaciones entre el exfuncionario y la expresidenta fueron 31. Empezaron a las 00.36 del lunes 19 de enero de 2015 –dos horas después que encontraran al fiscal muerto en su apartamento de Puerto Madero- y terminaron a las 16.06 del mismo día.

En diálogo con radio Coopertativa, el actual senador provincial señaló que: “Las comunicaciones empezaron a las 00.36, tal como dice” su declaración judicial.

Además, agregó: “Fue un cruce de llamados permanentes porque la fiscal (Vivian Fein) no llegaba, porque yo estaba a 100 kilómetros de distancia, porque llovía torrencialmente y porque Cristina me preguntaba si había llegado o no. Son llamadas cortas. Es lo lógico y eso habla de nuestra capacidad de trabajo. Esa noche hablé con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con todo el mundo. Deben aparecer infinidad de llamadas de periodistas. Era una noticia que conmocionaba al mundo entero. Mire si no voy a hablar con la presidenta.

“Si no hubiera hablado la noticia era: ´Silencio de radio ante la muerte de Nisma´”, ironizó.

Para el exfuncionaro, la aparición de la noticia sobre el cruce de llamadas “es un paso más de una operación que están armando, porque hace unos días salió un artículo sobre la muerte de Nisman y la resolución de la cámara que se publicó hace un año”. Berni hace referencia al fallo de 2018 de la Cámara de Casación Penal que determinó que la muerte del fiscal se trató de un homicidio.

Y responsabilizó por ello al actual gobierno. “Estamos en época de elecciones y vienen cayendo. Este gobierno no solo tiene las herramientas humanas y económicas para destruir el escenario que quiere, sino también las mediáticas y judiciales”.

Consultado sobre su opinión acerca de lo que pasó la noche del domingo 18 de enero de 2015 en el apartamento del fiscal Nisman, el exsecretario de Seguridad dijo no saber “nada”.

“Lo más cercano a la realidad, porque surge del expediente, es lo que ha escrito el periodista Pablo Duggan. Es una excelente reseña judicial y todo apunta a estas elucubraciones”, dijo, agregando la hipótesis del suicidio, a pesar de lo que dijo la Justicia.

Por otra parte, Berni confirmó su precandidatura a la gobernación bonaerense por la Unidad Ciudadana e invitó a Sergio Massa a competir en una interna con kirchnerismo: “Ojalá que esté. El peronismo necesita a sus mejores hombres y mujeres, no dolo para conseguir el triunfo de las elecciones sino para asegurar la gobernabilidad y sacar adelante el país”.