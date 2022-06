El duro mensaje de Mario Saralegui contra la dirigencia de Ruglio

El exentrenador de Peñarol, Mario Saralegui, cargó duramente contra la dirigencia que encabeza Ignacio Ruglio a través de su cuenta de Twitter.

El actual entrenador de Carlos Mannucci de Perú escribió: "Bueno... vendimos por mas de 50 millones, no traemos un jugador, vamos 8 puntos atrás en la anual. ¿Cómo es la cosa?. Desarmaron el cuadro, ojo que ustedes no son Peñarol, el manya somos la gente, a tener memoria, habla un Campeón del Mundo, que no es para todos, arriba el manya".

El tuit

Eso despertó una mayoría de comentarios de seguidores que lo apoyaron y otra minoría que lo criticó y le recordó su último pasaje como director técnico del club.

Saralegui asumió la conducción técnica de Peñarol en el Apertura 2020 en lugar de Diego Forlán. Terminó de dirigir al equipo en ese certamen donde Peñarol se ubicó cuarto, en la Copa Libertadores donde quedó tercero, en la Copa Sudamericana donde fue eliminado a las primeras de cambio por Vélez Sarsfield (por gol de visitante) y en el Intermedio donde ganó el clásico, pero no alcanzó la final al terminar tercero en su serie.

Terminado el año 2020, con Ignacio Ruglio designado como presidente y sucesor de Jorge Barrera, se designó a Pablo Bengoechea como director deportivo y este eligió a Mauricio Larriera como entrenador. El contrato de Saralegui se terminó el 31 de diciembre de 2020.

En marzo de este año, el artiguense fue designado como entrenador de Carlos Mannucci.