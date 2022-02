La Vela Puerca no puede tocar en el Centenario, aunque hay entradas a la venta y sectores agotados

Una vez más, un espectáculo musical en el Estadio Centenario genera un conflicto de fechas. Luego de que las presentaciones de No Te Va Gustar y Jaime Roos fueran movidas a causa de distintos partidos, ahora el show que La Vela Puerca tiene anunciado en ese escenario para el 19 de marzo puede verse alterado. Este jueves, Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, dijo que el estadio no está disponible para esa fecha, y que se iniciaron acciones legales contra la productora encargada del espectáculo.

Según explicó Lombardo en el programa 100% deporte de la radio Sport 890, el Centenario no podrá ser utilizado entre el 7 y el 24 de marzo, con la única excepción de los partidos ya previstos y programados que se disputen por las copas Libertadores y Sudamericana, para dejar el terreno de juego en las mejores condiciones posibles de cara al partido de la selección uruguaya contra Perú, el último encuentro como local para el equipo celeste, en el que puede sellar su clasificación directa al Mundial de Catar si Chile no le gana a Brasil en la misma fecha.

"El recital de la Vela Puerca no está autorizado para el 19 de marzo. Iniciamos acciones de carácter legal porque vimos que se empezaron a vender entradas sin nuestra autorización" Ricardo Lombardo en 100% Deporte — Sport 890 (@Sport890) February 10, 2022

Por ese motivo, explicó Lombardo, el espectáculo de la banda "no está autorizado", y que "no se va a realizar" en la fecha prevista. Esto a pesar de que el evento se anunció en diciembre, y desde ese mismo mes las entradas para el show se pusieron a la venta. Incluso hay varios sectores agotados para el recital que se realizará en la tribuna Olímpica.

Eso llevó a CAFO a reclamar a AM Producciones, la empresa encargada de la organización del espectáculo. “Nosotros no la queremos utilizar para eso porque está muy cerca, no da tiempo para sacar las instalaciones, el escenario y todo eso que después requiere un ajusto especial. Entonces, le dijimos que no. Cuando vemos que habían empezado a vender las entradas, le mandamos un mail, yo le mandé personalmente, diciéndole que no estaba autorizada esas fechas, que había visto que habían empezado a vender entradas y que no estaba autorizada”, contó Lombardo.

El responsable de CAFO aseguró que se iniciaron acciones legales contra AM "porque nos parece que se está sobrepasando todo tipo de cosa normal", dijo. Desde la productora aún no hay información al respecto de la situación ni de eventuales cambios de fecha o escenario.