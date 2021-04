Así fue el estreno de Schiappacasse en Peñarol y el recuerdo de Terans para Lolo Estoyanoff

David Terans ya no juega con la camiseta número 80. En esta temporada 2021, que Peñarol estrenó este martes con el empate 2-2 ante Cerro Largo por la Copa Sudamericana, el delantero utilizó la número 11, que entre 2017 y 2020 vistió Fabián Estoyanoff. Para homenajear a su excompañero. Terans recordó al Lolo tras convertir el 2-0 a los 39 minutos.

Después que el goleador de Peñarol mandó la pelota al fondo de la red, corrió a celebrar a un costado, expresando con sus manos la letra ele y la o, y luego se señaló el número de la camiseta, que hasta hace ocho días, en el último partido del Clausura ante Fénix, utilizó Estoyanoff.

AFP

La celebración de Terans

Terans jugó como titular ante los arachanes, a los seis minutos estrelló una pelota en el palo, luego de un remate desde afuera del área y posteriormente convirtió el segundo tanto de su equipo.

Fue una de las figuras, y el entrenador lo reemplazó a 69 minutos para dar ingreso a Nicolás Schiappacasse.

Este martes se conoció la información que Atlético Mineiro, club que es dueño de la ficha de Terans, debe pagar US$ 825.000 a Rentistas en los próximos 45 días por el pase que se firmó en 2018. Si no lo hace, no podrá transferir por tres períodos de pases.

Los otros hechos destacados del estreno de Peñarol fueron, los debut de tres futbolistas en el equipo que dirige Mauricio Larriera.

Sin Estoyanoff, Cebolla Rodríguez, Marcel Novick, Robert Herrera y Matías Britos, quienes terminaron su contrato con el club hace una semana, ahora llegó el turno de las nuevas caras, algunos que tuvieron su debut absoluto y otros que regresaron a la institución.

Schiappacasse debutó a los 69 minutos. Saltó al campo con la número 9, camiseta con la que dijo que cumple un sueño porque fue el que utilizó Fernando Morena. Jugó como delantero por izquierda y tuvo un particular protagonismo en el juego de su equipo por la forma en que terminó el encuentro, con Cerro Largo tirado al ataque en busca del empate, y Peñarol con espacios para correr con Schiappacase y Núñez. Los dos protagonizaron tres situaciones de riesgo sobre el arco de Aguerre que no concretaron.

También debutó en este nuevo ciclo en Peñarol, Gonzalo Franco, quien retornó de Deportivo Antofagasta de Chile, y Franco Martínez, tras jugar en prétamo en Central Español la pasada temporada.

El otro jugador que llegó esta temporada, Pablo Cepellini estuvo en el banco de suplentes.