Rentistas sigue haciendo caja: ahora el TAS falló a su favor y Atlético Mineiro debe pagarle US$ 825.000

El título del Apertura ante Nacional, eliminar a Liverpool en la seminal del Uruguayo, clasificar a la fase de grupos de la Libertadores en la que el club cobrará US$ 3.000.000, definir el título del Campeonato Uruguayo ante Nacional, jugar el último partido de la temporada, el más importante del año en su cancha del Complejo Rentistas (en una situación inédita para una definición de campeonato) y ahora el TAS falló a favor de los rojos que deben recibir US$ 825.000 de Atlético Mineiro en los próximos 45 días.

Si Rentistas no anda en racha y este no es su mejor año de la historia...

El fallo del TAS establece que Atlético Mineiro tiene que pagar US$ 825.000 en los próximos 45 días por deudas que quedaron del pase de David Terans, quien en julio de 2018 fue transferido al fútbol brasileño.

Si no cancelara este impago, el club quedará inhabilitado de actuar en los próximos tres períodos de pases.

El otro detalle de esta historia de los rojos que si bien el beneficiario del reclamo fue Rentistas, la mayor parte del dinero no ingresará al club debido a que el cobro de esta deuda fue cedido a particulares que adelantaron el pago a cuenta.

El pase de Terans se hizo por US$ 1.600.000. Atlético Mineiro pagó US$ 600.000 al contado y el resto en cuatro cuotas de US$ 250.000. Canceló la primera cuota, pero quedó debiendo tres. A raíz de eso, el club inició el reclamo ante FIFA.

Terans juega a préstamo en Peñarol desde el comienzo de la temporada 2020 y este año los aurinegros y Atlético Mineiro extendieron el préstamo hasta diciembre 2021.