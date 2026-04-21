Federación Ciclista Uruguaya eliminó boletín de controles antidopaje y emitió un comunicado: "En ningún momento estuvo en el espíritu afectar la dignidad de los deportistas involucrados"

La Federación Ciclista del Uruguay (FCU) emitió un comunicado en el que se refirió al boletín informativo publicado la semana pasada sobre resultados adversos de controles antidopaje, el cual fue eliminado de su web .

Como informó Referí el pasado 15 de abril, la FCU divulgó boletín en el que reportaba tres casos de dopaje adversos en su deporte luego de ser noticiada al respecto por parte de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU).

Bajo el título de "Comunicación de Resultados Analíticos Adversos (ONAU) y Medidas Disciplinarias", la Federación informó: "En el día de hoy se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen Ivaldi, Santiago Gabriel Pérez Helguera y Roderyck Asconeguy Díaz".

"En consecuencia, se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", agregaron.

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El comunicado de uno de los ciclistas mencionados

Tras ese reporte, uno de los ciclistas mencionados, Asconeguy, emitió un comunicado sobre su “supuesto caso adverso” y en el que cuestionaba el procedimiento, anunciando también que trabajaba con un grupo de abogados en su caso.

“Sorpresivamente, el 15 de abril recibí una “notificación” por parte de la Organización Nacional Antidopaje (ONAU) informando sobre un presunto resultado adverso. Dicha comunicación, consiste únicamente en un documento Word, sin firma y sin el correspondiente informe de laboratorio, elemento esencial para poder ejercer adecuadamente mi derecho de defensa. Esta comunicación presenta irregularidades relevantes y no reúne, en principio, las condiciones necesarias para garantizar un debido proceso”, dice la nota del ciclista publicada en su Instagram.

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Además, cuestionó la comunicación que hizo la Federación Ciclista Uruguaya. “En ese sentido, el accionar de la FCU al difundir públicamente mi suspensión provisional resulta, cuanto menos, incompatible con el principio de confidencialidad previsto en la normativa antidopaje de la propia AMA-WADA, la cual establece que estos procedimientos deben sustanciarse en forma reservada hasta el dictado de una resolución definitiva”.

“Esto afecta directamente mi imagen y trayectoria deportiva, lo que pareciera ser la intención buscada”, sostuvo.

El comunicado de la FCU

Tras el comunicado de Asconeguy, la publicación del boletín informativo no figura en la web de la FCU.

Luego, este 20 de abril, el Consejo Directivo de la FCU emitió un comunicado en referencia a Boletín Informativo, en el que señala que se tratan de “resultados de índole primarios y no definitivos”, lo que implica adoptar “medidas disciplinarias inmediatas” por ser “suspensiones provisionales”.

“En ningún momento estuvo en el espíritu de la FCU afectar de modo alguno la integridad, el honor, la dignidad o la sensibilidad de los deportistas involucrados”, mencionan.

Y agregan que “queda claro que a los ciclistas involucrados le resulta de aplicación el principio de inocencia, pues se trata de un resultado preliminar”.

El comunicado de la FCU:

“Comunicado del Consejo Directivo de la FCU en referencia a Boletín Informativo.

En virtud de los recientes acontecimientos de público conocimiento que motivaron que la Federación Ciclista Uruguaya publicara en su página Oficial las resultancias de un procedimiento llevado a cabo por ONAU sobre deportistas afiliados a nuestra federación, se impone considerar lo siguiente :

1) Dichos resultados que fueran oportunamente publicados se trata de resultados analíticos adversos en controles Antidopaje, lo que implica que refiere a resultados de índole primarios y no definitivos.

2) Como consecuencia de ello y como lo establecen los protocolos internacionales en tales circunstancias se impone la adopción de medidas disciplinarias inmediatas, tratándose de suspensiones provisionales correspondientes a los sistemas Federativos RIDE+ y UCI DataRide.

3) Asimismo se impone considerar que dichos resultados corresponden a los controles que fueran realizados el día 31/01/2026 en oportunidad de llevarse a cabo la Vuelta Ciclista de San Carlos.

4) En ningún momento estuvo en el espíritu de la FCU afectar de modo alguno la integridad, el honor, la dignidad o la sensibilidad de los deportistas involucrados.

5) Queda claro que a los ciclistas involucrados le resulta de aplicación el principio de inocencia, pues se trata de un resultado preliminar, teniendo su derecho a articular su defensa, efectuar sus descargos, teniendo el derecho al debido proceso dentro del proceso administrativo disciplinario por el cual deberán transitar, sin perjuicio que dentro del marco de dicho debido proceso pueden acceder a la apertura de la segunda muestra, todo ello de forma previa a arribar a un fallo definitivo.

6) La Federación Ciclista Uruguaya manifiesta que se encuentra firmemente abocada a la defensa y protección de todo lo concerniente a la lucha contra el doping en nuestro ciclismo nacional. En tal sentido, reafirma su compromiso con la promoción de un deporte limpio, transparente y basado en los valores de la ética, la igualdad y el respeto a las normas vigentes.

7) Finalmente expresamos que la FCU continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades competentes, implementando controles, acciones preventivas y medidas educativas, con el objetivo de preservar la integridad de la competencia y la salud de los deportistas.

Consejo Directivo de la Federación Ciclista Uruguaya”