"Esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia": la defensa de Roderyck Asconeguy tras el "supuesto resultado adverso" y el comunicado de la Federación Ciclista que "afecta" su imagen

El ciclista Roderyck Asconeguy se manifestó en sus redes sociales luego de que la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) comunicara el pasado martes que él y otros dos pedalistas tuvieron resultados adversos en controles antidopaje .

Como publicó Referí, bajo el título de "Comunicación de Resultados Analíticos Adversos (ONAU) y Medidas Disciplinarias", la FCU informó este martes: "En el día de hoy se ha recibido notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre controles realizados el pasado 31/01/2026, en la que se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen Ivaldi, Santiago Gabriel Pérez Helguera y Roderyck Asconeguy Díaz".

"En consecuencia, se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", agregaron.

La fecha se remonta a la disputa del Tour de San Carlos, dos semanas antes de Rutas de América y los resultados salieron a la luz poco después de terminada la Vuelta Ciclista , prueba madre del deporte pedal uruguayo con el que se cerró la temporada 2025-2026.

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Lo que dijo Roderyck Asconeguy

Luego del comunicado de la FCU, Asconeguy, vigente campeón nacional de contrarreloj y uno de los protagonistas del ciclismo local en los últimos años, se manifestó este jueves a través de sus redes sociales, donde dio su versión de los hechos y anunció que trabaja con un equipo de abogados en el caso.

Roderyck Asconeguy junto a Anderson Maldonado y Agustín Alonso Roderyck Asconeguy junto a Anderson Maldonado y Agustín Alonso

“Ante la reciente difusión en redes sociales y medios de comunicación de información vinculada a un supuesto resultado adverso, considero necesario expresar lo siguiente”, expresó.

Luego, detalló cómo se dieron los hechos y señaló que su control del 31 de enero tuvo resultado negativo y fue notificado de esa forma en el Sistema ADAMS, de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la principal entidad a nivel internacional en la lucha contra el dopping.

“El día 31 de enero del presente año me sometí a un control antidopaje, cuyo resultado negativo fue notificado el 24 de febrero a mi perfil de ADAMS, sistema a través del cual la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA) gestiona los controles antidopaje a deportistas profesionales”, expresó.

“Sorpresivamente, el 15 de abril recibí una “notificación” por parte de la Organización Nacional Antidopaje (ONAU) informando sobre un presunto resultado adverso. Dicha comunicación, consiste únicamente en un documento Word, sin firma y sin el correspondiente informe de laboratorio, elemento esencial para poder ejercer adecuadamente mi derecho de defensa. Esta comunicación presenta irregularidades relevantes y no reúne, en principio, las condiciones necesarias para garantizar un debido proceso”, agregó.

“Esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia”

Además, cuestionó la comunicación que hizo la Federación Ciclista Uruguaya. “En ese sentido, el accionar de la FCU al difundir públicamente mi suspensión provisional resulta, cuanto menos, incompatible con el principio de confidencialidad previsto en la normativa antidopaje de la propia AMA-WADA, la cual establece que estos procedimientos deben sustanciarse en forma reservada hasta el dictado de una resolución definitiva”.

Los campeones nacionales de contrarreloj Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

“Esto afecta directamente mi imagen y trayectoria deportiva, lo que pareciera ser la intención buscada”, sostuvo.

Asconeguy, quien tras correr la Vuelta Ciclista se fue a Estados Unidos a participar de competencias, también mencionó que aún no está sancionado.

“Resulta importante destacar que no me encuentro sancionado sino únicamente sujeto a una suspensión provisional —con las irregularidades mencionadas—, en el marco de un proceso que se encuentra en curso y en el que ejerceré plenamente mi derecho de defensa. A tales efectos, he decidido encomendar mi defensa al Dr. @jpserranoesper @lexcas_abogados , con quien nos encontramos trabajando a fin de esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia”.

Por último, agradeció el apoyo recibido por parte de mi familia, es hijo de José “Pepe” Asconeguy y amigos. “Y todas las personas que me acompañan en este momento difícil. Su respaldo es fundamental para transitar este proceso con tranquilidad y confianza”.