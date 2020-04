El fenómeno Juventud de Las Piedras: un proyecto en expansión

Hace 10 años la sede del club Juventud de Las Piedras estaba cerrada con un cartel de remate. El Parque Artigas tenía una tribuna a medio terminar y un caballo vareando en la mitad de la cancha. La institución estaba inhabilitada y fundida. Diez años después, la realidad es opuesta. Juventud tiene una infraestructura única para el deporte uruguayo, compite en 10 disciplinas diferentes y en su área profesional, el fútbol, comienza a destacar por la calidad de los jugadores que forma, los mercados a los que llega y también por su creciente aporte a la selección uruguaya.

Para este 2020 el fenómeno Juventud sigue su proceso de expansión. El club presentará a un socio español al que le venderá el 50% de sus acciones y también anunciará el desembarco de las escuelas de fútbol del Papa Francisco, las llamadas Scholas Occurrentes.

“En 2016, en su asamblea anual, Juventud decidió convertirse en una sociedad anónima deportiva que se encarga del fútbol femenino, las formativas y el fútbol profesional desde el 1° de enero de 2017. Después fuimos a España a vender las acciones y conseguimos un socio a partir del 1° de enero de 2019”, contó a Referí el presidente Yamandú Costa.

La cara visible de esa sociedad es Román Rodríguez, director del fondo de inversión Dominio de Proyectos. “Están vinculados a través del marketing deportivo a un grupo importante de clubes en distintas partes del mundo como la Liga Española, San Luis en México y Arsenal en la Premier League. El objetivo de esta sociedad es seguir formando jugadores y negociarlos en forma directa sin tener que pasar por intermediarios para evitar malos manejos que a veces malogran proyectos deportivos. Nos va a dar un salto enorme de calidad”, afirmó Costa.

“Este año está previsto que nos compren el 50% de las acciones. El otro 50% seguirá en manos de un grupo uruguayo y yo voy a seguir como presidente”, agregó.

“El español Rodríguez es la mano derecha de la fundación de las escuelas deportivas del Papa Francisco que vamos a traer a Uruguay. Son escuelitas de fútbol que promueven valores como la solidaridad, el compromiso y el trabajo”, informó el presidente.

Infraestructuras de Primera

“En el año 2000, Juventud subió pero no pudo sostenerse y se fundió. En 2007 vino un grupo gerenciador italiano que lo dejó en ruinas, sin cancha. En 2010 lo agarré fundido y empecé a invertir para pagar deudas y construir infraestructuras inyectando

US$ 1,5 millones por año. Hoy, todo lo sembrado se está cosechando”, afirmó Costa.

Leonardo Carreño

¿Qué infraestructuras tiene el club? La sede, que se salvó del remate judicial. Un polideportivo cerrado para básquetbol, handball, patín y deportes de combate. El campus para el fútbol de formativas en el que hace tres años se integraron las seis categorías de fútbol infantil, el fútbol femenino, la Preséptima y la Séptima. El estadio de fútbol con shopping; debajo de la tribuna principal se generó un área de 700 metros cuadrados con aparatos para realizar spinning, fitness, pilates y boxeo. La Chacra, un complejo deportivo de 20 hectáreas con 11 canchas de césped natural, una de sintético techada, hotel para albergar a sus juveniles, piscina, cancha de arena, restorán, cancha de rugby y cancha de hockey sobre césped.

“En La Chacra formamos a nuestros jugadores; ahí entrenan y estudian porque el que no estudia no juega en Juventud”, sentenció Costa.

Y la fábrica comenzó a dar sus talentos. Desde 2015 a la fecha, Juventud le aportó 15 jugadores a las selecciones juveniles de Uruguay.

Y a partir de la venta de Jaime Baéz a Fiorentina en 2015, el pedrense comenzó a aceitar su maquinaria de promoción y venta de sus talentos.

Tras lograr su récord de permanencia en Primera División entre las temporadas 2012-2013 y 2017, el equipo jugó en Segunda en 2018 y en 2019 volvió a perder la categoría.

“No me cambia nada estar en Segunda y vamos a mantener nuestro plan de trabajo: darle espacio a los jugadores del club”, declaró su presidente.

El club espera que el 30 de junio América de México ejecute la opción de compra por Federico Viñas. También llegó a un acuerdo para que Joaquín Zeballos emigre a Girona tras una negociación que se tensó. Antes colocó a Diego García en Estudiantes, Sebastián Britos en Atlante y Juan de Dios Pintado en Goiás. En el arranque del año le vendió a la SAD de Boston River a José Alberti.

“En los últimos cinco años, los clubes en Primera pierden alrededor de US$ 1 millón por temporada y en Segunda US$ 500 mil. Todos partidos son deficitarios. Crecieron mucho los egresos, pero no en la misma medida los ingresos porque tenemos un contrato de derechos de televisión firmado en el año 1998, porque los gastos de BPS y seguridad se dispararon. También los jueces, porque en el ejecutivo de (Wilmar) Valdez se les firmó un convenio a los árbitros por el cual cobran a pesar de que no arbitren, la plata de la selección nacional es cada vez menor. Con la venta de estos jugadores el club logra autosustentabilidad”, afirmó Costa.

Juventud espera así retomar las actividades para seguir expandiendo su marca.

Polideportivo



En Juventud asociación civil se practican 10 deportes: básquetbol, ciclismo, handball, karate, taekwondo, patín, rugby, fútbol-golf, boxeo y hockey sobre césped. El club supera los 1.400 deportistas federados. El fútbol, bajo la SAD, mueve a unos 350 jugadores.

EFE

Formación



En el último año, Juventud colocó a Diego García en Estudiantes, Sebastián Britos en Atlante, Federico Viñas (foto) en América, José Alberti en Boston River, Juan de Dios Pintado en Goiás y Joaquín Zeballos en Girona. “Generamos la marca Juventud”, dijo Costa.

EFE

Pedro Milans

Proyección



Llegaron a las juveniles de la selección: Pedro Milans (foto), Michel Silveira, Nahuel Delgado, Nicolás Ruotola, Agustín Pérez, Sebastián Dutra, Mathías Toma, Axel Prado, Franco Godoy, Ángel Morosini, Juan de Dios Pintado, José Alberti, Santiago Franco, Jaime Báez y Federico Viñas.

Leonardo Carreño

Rol social



“El shopping en el estadio le dio 1.000 puestos de trabajo a la ciudad de Las Piedras. Fue un antes y un después. Había chicos que nunca habían ido al cine en su vida. Generamos una sociedad que nos permitió terminar la obra en el Parque Artigas y llevar a los grandes a Las Piedras”, dijo Costa.