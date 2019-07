El fin del roaming regional puede demandar hasta 2 años: ¿qué tarifas cobra hoy cada empresa?

Este miércoles en una cumbre del Mercosur que tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, los primeros cuatro mandatarios del bloque anunciarán tras un acuerdo firmado entre los cancilleres de los países, la eliminación del cobro del servicio de roaming dentro de la región.

Esto implicará para los habitantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no abonar más pagos extras o sobrecostos al utilizar teléfonos móviles desde un país en el que no se reside.

Aunque para que la medida comience a ser implementada requerirá de la aprobación de cada uno de los Parlamentos de los cuatro países, el plazo que puede implicar para que los operadores de telefonía móvil lleguen a acuerdos entre ellos puede llevar algún tiempo. De hecho, según pudo saber El Observador, todavía no hubo reuniones específicas por este tema con otras compañías ni a nivel de gobiernos.

Sin embargo, de las tres compañías telefónicas que hay en Uruguay en un caso ya se tiene el beneficio de roaming sin costo y en las otras plantean que hacerlo operativo puede llevar algunos meses.

Claro no cobrar roaming

Según comentó a El Observador el gerente de marketing de Claro, Sebastián Aguiar, desde el punto de vista comercial para la compañía no habrá ningún cambio, ya que no cobra roaming en todo el continente americano desde 2016. A su vez, desde fines del año pasado amplió el beneficio a sus usuarios para Europa.

“En lo comercial para nuestros clientes este anuncio en realidad no cambia nada. Puedes usar tu teléfono en cualquier lugar de América o Europa como si estuvieses en Uruguay porque la empresa se hace cargo del costo”, expresó Aguiar.

De todas formas, aclaró que a pesar de que el anuncio aún no ha sido oficializado, desde el lado técnico todavía resta por ver cómo va a ser el marco regulatorio que se va a llevar adelante.

“Si es similar a lo que se hizo en Europa, lo que se va a hacer es eliminar los precios de intercambio entre las compañías de los diferentes países. No hay un precio de intercambio de roaming entre países, si no que lo hay entre las empresas de esos países. O sea, cada compañía telefónica tiene su acuerdo de roaming con cada compañía de determinado país”, ejemplificó.

Se necesitaría de llegar a un acuerdo plano entre las compañías de los diferentes países, lo que según entiende Aguiar, haría dificultoso aplicarlo inmediatamente.

“En Europa fue un proceso que llevo dos años, lo que es lógico, porque hay un montón de contratos que adaptar entre cada compañía de cada país que pueden ser tres como en el caso de Uruguay, pero en otros hay cuatro o cinco”, recordó.

Por su parte, el director de Antel, Gustavo Delgado, comentó que aunque al directorio del ente aún no ha llegado lo anunciado sobre el roaming sin costo para el Mercosur, "cada Estado tiene el manejo de lo que sucede en la órbita de las telecomunicaciones, por lo que la decisión político no es secundaria".

"Para los clientes de Antel esto implica un segmento interesante por lo que se va a buscar viabilizar rápidamente y están las herramientas como para hacerlo. Si la voluntad política es de llevarlo adelante rápido y los gobiernos actúan en consecuencia, se puede instrumentar en meses", estimó Delgado.

Según la última actualización de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) a junio de 2018, Antel domina el mercado con el 53% de telefonía móvil, seguida por Movistar con 31% y por último Claro con 16%. La cantidad de servicios de telefonía móvil (líneas) aumentó de 4.437.158 en 2010 a 5.326.789 en 2018. La empresa pública también domina el mercado de internet móvil para computadoras y tablets con 83%; Movistar tiene 13% y Claro 4%.

Los planes de Antel y Movistar

En el caso de Movistar, según figura en su página web, los planes Gigantes Full (van desde $ 990 a $ 660) cuentan con roaming gratuito para América, Europa, Asia y Oceanía.

En caso de no contar con dicho plan, se puede contratar el servicio Pasaportes, con el cual el costo es de US$ 4,90 diarios para América y US$ 7,90 para el resto de los continentes. Para los que no cuenten con ese plan, los precios son variados dependiendo el servicio y en la zona en que se utilicen (ver cuadro).

Para Antel las tarifas pueden variar para cada país y por el tipo de contrato del que se disponga. Llamadas internacionales salientes para Brasil tienen un costo de US$ 1 por minuto, mientras que para Argentina es de US$ 0,50, al igual que para Paraguay. En estos dos últimos países recibir llamadas no tiene costo y en Brasil es de US$ 0,10.

Para Argentina en particular, la estatal uruguaya ofrece la posibilidad de activar Roaming como en Casa, que permite se descuenten los importes del saldo mensual que se tiene por contrato. Antel también ofrece un paquete de Internet por viaje que tiene un costo de diario de US$ 4,90 por 3 GB. En ese listado de países están destinos regionales como Brasil, Chile, y Paraguay, entre otros. En este link se puede ver el listado completo de todos los países con los que hay convenio vigente por esa tarifa.