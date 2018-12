El Frente pasó la escoba y tras la purga interna busca cerrar las heridas

El Frente Amplio pasó la escoba, barrió para afuera y se quitó de encima, pensando en las próximas elecciones, a la controvertida figura del ex vicepresidente, Raúl Sendic, y también al senador Leonardo De León. Tras la purga, la fuerza política se enfoca en la campaña electoral con la que intentará alcanzar el cuarto gobierno.

Pese a la decisión, quedaron heridas sin cerrar y los sectores castigados —la Lista 711 y también la Liga Federal que recibió una sanción menor para los diputados Darío Pérez y Sergio Mier— piensan seguir dando batalla y continuar realizando actividad política para defender su proyecto que, en varios casos, choca con el de la mayoría de la coalición.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a El Observador que las sanciones adoptadas son lo suficientemente duras y que ahora debe empezar una etapa de limar asperezas con los castigados. Sobre todo con la campaña electoral encima.

Al Plenario del FA le llevó solamente una hora el sábado inhabilitar electoralmente hasta mayo de 2020 a Sendic y De León.

Ya existía un acuerdo previo ente los principales sectores de la fuerza política para tomar la decisión y las sanciones para ambos tuvieron 160 votos a favor sobre 168 delegados que participaron del Plenario. La Lista 711 quedó completamente sola. Los ocho votos que no acompañaron las mociones de sanción fueron de sus delegados. Este hecho quizás marca la consonancia que había dentro del FA sobre la necesidad de inhabilitar a Sendic y De León pensado en el futuro electoral de la fuerza política.

En tanto, la suspensión para Pérez y Mier también fue aprobada por amplia mayoría.

Tras la resolución, el politólogo y director de Factum, Óscar Bottinelli, dijo a El Observador que la decisión del FA era “necesaria” ya que el partido de gobierno “no podía continuar más con esta situación”.

“El FA no podía encarar el año electoral con este tema pendiente porque le generaba un problema con sus propios votantes”, analizó. Bottinelli señaló que la fuerza política deberá esperar unos meses para ver cómo impacta la resolución sobre los “votantes desilusionados”, muchos de los cuales se encontraban analizando votar a otro partido.

En una línea similar opinó el politólogo Mauro Casa. Expresó que la decisión de sancionar a Sendic y De León le permite al FA “retomar la bandeara de la ética” para “plantarse mejor en la campaña electoral”.

Añadió que “da el mensaje de que ante las desviaciones no es omiso y por elevación le puede pegar a blancos y colorados, que no hicieron lo mismo; les pone la vara alta”.

Advertencia

Sin embargo, los sectores sancionados se defendieron y advirtieron que no se quedarán quietos. El diputado de la 711 Felipe Carballo cuestionó la decisión tomada. “Los compañeros se equivocaron porque entregaron el apellido de Sendic y 60 años de lucha e historia, a los intereses que no son los del FA, intereses de la derecha”, dijo.

Además, aseguró que Sendic “va a seguir trabajando en el ámbito político codo a codo con los compañeros de la 711”. En sintonía con lo expresado por Carballo, este lunes Sendic va a participar en un acto de la lista.

Por su parte, el diputado Saúl Aristimuño declaró que “lo que hace este Plenario y esta condición política es absolutamente vergonzoso, compró la agenda de la derecha, le transmitió a los frenteamplistas que el problema era Sendic cuando el problema son las necesidades que tiene la gente, el desempleo, a inseguridad, la agenda económica agotada”.

Pese al castigo, Aristimuño dijo que la 711 seguirá defendiendo a la izquierda. “Nos van a encontrar defendiendo un proyecto, pero no uno que se ha corrido hacia la socialdemocracia, no un proyecto que se ha dejado influir por el neoliberalismo, vamos a trabajar, a defender al FA en los principios fundacionales desde la izquierda con un objetivo formador y estructural”, señaló.

A su vez, Pérez de la Liga Federal también lanzó críticas a quienes lo juzgaron. “Las bases estalinistas de Canelones y de Montevideo, que ya nos habían proscripto al compañero (Sergio) Mier para ser precandidato a presidente del Frente, nos querían dar seis meses de suspensión. Me gustaría que ellos se expusieran al veredicto del pueblo a ver cuántos votos arriman”, dijo, según informó este domingo El País.



Plenario

Los sectores mayoritarios del FA llegaron al sábado con una moción acordada previamente. El jueves hubo una reunión en la sede de la Vertiente Artiguista en la que participaron los principales líderes de los sectores y ahí se acordaron las dos inhabilitaciones, la expulsión de la fuerza política del secretario general de la OEA, Luis Almagro, (por sugerir una intervención armada en Venezuela) y la suspensión por cuatro meses para Pérez y Mier.

De ese encuentro no participó la 711, con la que habían dejado de dialogar el lunes pasado.

El viernes hubo otra reunión en el despacho del senador comunista Juan Castillo. Participaron Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Mónica Xavier (Partido Socialista), el diputado Alejandro Sánchez (MPP ) y el dirigente Marcelo Melo (Vertiente Artiguista).

El sábado de mañana, antes del Plenario, fue la última reunión entre líderes de los sectores con delegados del interior. La 711 criticó que se hubiera acordado todo previamente.

Uno de los objetivos de los sectores que promovían la inhabilitación de Sendic y De León era evitar que se produjeran discusiones durante el Plenario. Por ese motivo decidieron no argumentar a favor de la moción que presentaron. La 711 argumentó a favor de su moción que planteaba archivar los casos de sus dos representantes.

En una hora el Plenario resolvió suspender de sus derechos como adherentes del FA a Sendic y De León por un período de 17 meses, hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020 y la sanción por cuatro meses para Pérez y Mier.

Pedir disculpas

El precandidato a la presidencia del Partido Colorado y senador, José Amorín Batlle, reclamó a los referentes del Frente Amplio que “pidan disculpas” a los medios de prensa y partidos de la oposición por haberlos acusado de organizar una campaña para “debilitar la institucionalidad democrática del país” en torno al caso de Sendic.

Para Amorín Battle, la decisión del Plenario del FA de inhabilitar a Sendic “no alcanza” porque no hace referencia a los ataques formulados contra los medios de prensa y partidos de la oposición. Señaló que el presidente “(Tabaré) Vázquez decía que era bullying y no nos alcanza con lo que quiera hacer el Plenario con Sendic. El Plenario del FA tiene que pedir disculpas a los partidos de la oposición que hicieron las denuncias en su momento y a la prensa libre que dijo que estaba haciendo cosas que no debía. No alcanza con sancionarlo, ¡hay que pedir disculpas!”, enfatizó en un acto realizado este sábado en Tarariras, Colonia.