El frustrado festejo de Agustín Álvarez Martínez tras su gol que el VAR anuló: acumula 17 juegos sin convertir

Iban 79 minutos y la maldición se terminó. O pareció terminarse. Porque el Canario Agustín Álvarez Martínez recibió un pase de Ignacio Laquintana en el área chica y convirtió un gol para lo que era entonces el 2-1 de Peñarol ante Liverpool en un partido que el arquero brasileño Neto Volpi, había regalado, con un grueso error, el empate de los negriazules que habían hecho casi nada hasta allí.

Entonces el delantero de Peñarol se llevó la mano izquierda hacia su oreja y festejó de cara a la Tribuna Guelfi por haber roto supuestamente su mala racha.

No obstante, minutos después, el Video Assistance Referee (VAR) llamó al juez Leodán González para explicarle que en la jugada previa, Laquintana estaba adelantado por unos centímetros de su pecho.

Leonardo Carreño

Sale Viatri, ingresa Álvarez Martínez y queda como capitán ante LIverpool

De esa manera, el mundo se le volvió a venir abajo al Canario Álvarez Martínez.

De ese festejo en el que se tomó la oreja como diciendo "¿ustedes me insultaban o me criticaban porque no hacía goles? ¿Y ahora?", luego surgió otro y con los dos dedos índices se tapó ambos oídos durante unos instantes y para terminar, hizo un gesto como que no escuchaba a nadie. De eso, finalmente no quedó nada.

Agustín Álvarez Martínez ingresó a los 64 minutos por Lucas Viatri y desde allí, fue el capitán de este Peñarol que jugó con 10 cambios, pero que igualmente le alcanzó para ganar de forma agónica 2-1 sobre Liverpool un partido increíble en el que sucedió de todo.

Mientras tanto, el Canario sigue sumando partidos a su mala racha y ya son 17 los encuentros en los que no convierte goles: 13 oficiales y cuatro amistosos, incluyendo dos clásicos durante el verano pasado.