El fútbol peruano se suspendió por aglomeración de hinchas y no hay fecha de regreso

por Carlos Mandujano, AFP

El torneo peruano de fútbol no volverá a reanudarse hasta que existan las garantías y protocolos sanitarios para evitar masivos contagios al coronavirus, informó este sábado el gobierno de este país, uno de los más golpeados por la pandemia en América Latina.

"Mientras no tengamos las garantías de que esto (aglomeraciones de hinchas) no va a volver a pasar, no podemos dar los permisos para que se reanude la competencia" de la Liga 1, dijo a la radio RPP el jefe del Instituto (ministerio) Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín.

San Martín manifestó que lo sucedido el viernes con los hinchas de Universitario de Deportes causa mayor alarma porque los seguidores de este equipo no consideraron el estado de emergencia y el peligro de un potencial contagio de la covid-19.

"Este tipo de aglomeraciones no pueden suceder", indicó.

Decenas de hinchas de Universitario acudieron a los alrededores del Estadio Nacional de lima el viernes para alentar a su equipo en el partido contra Cantolao, jugado sin público debido a la pandemia, en el día del aniversario 96 del club.

Archivo

Ocho personas fueron detenidas por la policía.

Poco después de finalizado el partido, que terminó 0-0, el IPD anunció en un comunicado que por "riesgo en temas de salud y seguridad", suspendía "los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato", que debía disputarse entre este sábado y el lunes.

La decisión fue tomada también luego de que varios jugadores dieran positivo al coronavirus en plena concentración en Lima.

Piden garantías

El primer ministro Walter Martos afirmó que el campeonato seguirá suspendido hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) garantice que se cumplirán los protocolos sanitarios.

"Se han suspendido tres días (los partidos de la Liga 1). Estamos conversando con el ministerio de Salud y con el Instituto Peruano del Deporte. La Federación ha pedido tener una reunión, pero indudablemente, si no se garantiza que sus hinchas se queden en sus casas, ya tomaremos las medidas que corresponden", dijo a medios de prensa Martos.

"Reitero mi pedido a los hinchas, por favor estamos en una pandemia, hay gente que por nuestra irresponsabilidad se está contagiando y muchos de ellos están falleciendo", señaló el primer ministro.

Archivo

Los 20 clubes miembros de la FPF solicitaron que los hinchas y público alienten a sus equipos desde sus casas y que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por el gobierno.

"Frente a una eventual autorización para el levantamiento de la suspensión de la Liga 1, exhortamos a todas las hinchadas a que nos alienten desde casa, evitando así poner en riesgo tanto sus vidas y su salud como la de los demás peruanos", indica un comunicado de los clubes publicado en las redes sociales.

Perú registró nuevos récords diarios de coronavirus el viernes para elevar el total a 20.649 muertes y 463.875 casos, ubicándose tercero en Latinoamérica en contagios y en decesos.

Antes del incidente con los hinchas de Universitario, ya había sido suspendido el duelo del domingo entre Alianza Lima y el campeón Binacional porque varios jugadores de este club dieron positivo al coronavirus.

El torneo de primera división se había reaunudado el viernes después de cinco meses de paralización por la pandemia.