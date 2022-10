El gobierno pagó casi 12% de interés por una emisión en pesos nominales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continuó este martes con su calendario de emisiones de deuda pública en el mercado doméstico correspondiente al semestre julio-setiembre. En esta oportunidad, la Unida de Gestión de Deuda del MEF licitó $ 500 millones (equivalente a US$ 12,2 millones) por la reapertura de la Nota del Tesoro en pesos nominales con vencimiento en 2025.

Las autoridades terminaron aceptando un total de $ 669,2 millones (US$ 16,3 millones) con una tasa de interés de 11,8%, medio punto más que el 11,29% que pagó por la licitación que realizó en agosto y más de 2 puntos por arriba del 10,68% de junio. La inflación cerró en los 12 meses cerrado a setiembre en 9,95% y los agentes económicos proyectan una suba de precios sobre un eje del 7% para los próximos dos años.

El gobierno tenía la posibilidad de tomar hasta el doble del monto licitado ($ 1.000 millones), opción que no tomó en esta oportunidad. El volumen ofertado por los inversores para adquirir esa deuda superó ampliamente la oferta: $ 2.134 millones (unos US$ 52 millones).

El riesgo país de Uruguay cerró este martes en 120 puntos básicos, según el índice que publica República AFAP.

El Poder Ejecutivo deberá obtener fondos por US$ 4.479 millones para cubrir sus necesidades de financiamiento en 2022. Buena parte de esos recursos (US$ 3.714 millones) está previsto se obtengan a través de emisiones de deuda en el mercado doméstico e internacional, mientras que otros US$ 550 millones provienen de organismos multilaterales y financieros, según el último reporte de Gestión de Deuda del MEF.