El gobierno presentará un proyecto de ley para que todos los feriados sean inamovibles

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció este martes que el gobierno presentará un proyecto de ley para que los feriados laborables, que hoy se corren de fecha hacia el lunes más próximo, salvo que caigan en sábado, domingo o lunes, sean inamovibles, es decir, que no puedan cambiarse de día.

"Justo hoy se lo comenté al intendente (de Canelones, Yamandú Orsi) y me dijo que estaba de acuerdo", dijo en la conferencia de prensa que se dio en el marco de la conmemoración del 210 aniversario de la Batalla de Las Piedras.

Consultado si no esto no perjudicaría al sector turístico debido a que se perderían fines de semanas largos, Lacalle Pou dijo que "los feriados no nacieron por un tema turístico". "Los feriados que un país tiene significan un momento de recordación, poner un poco de pausa en esta vida loca que llevamos todos, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, nuestros orígenes y eso hace parte de una nación. Los símbolos, la historia, hay tantas otras cosas. Entiendo que pueda tener un fin secundario pero el primario tiene otra razón, y si uno cambia las fechas, desde mi punto de vista, desvirtúa el porqué de los feriados", reflexionó.

Los feriados laborables excepto el 6 de enero, el 2 de noviembre, Carnaval y Semana Santa se cambian para los lunes desde que el Parlamento lo votó por ley en 1996, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Desde entonces, el 19 de abril (Desembarco de los Treinta y Tres Orientales), el 18 de mayo (Batalla de las Piedras) y el 12 de octubre (Día de la Raza o Descubrimiento de América) son corridos al lunes para generar fines de semana largos. Cuando caen día martes o miércoles se corren al lunes anterior, mientras que si caen jueves o viernes se corren al lunes inmediato siguiente.

Los feriados no laborables son el 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.