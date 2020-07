El "gordo de la Colombes" y la pelota de Carrasco: los doblajes que son tendencia

"¡Vamos Peñarol, vamos a ganar, maldita sea!", grita el doblaje del archiconocido "Gordo de la Colombes" en español neutro, y se suma así a la ola de doblajes que no para de crecer en el Río de la Plata.

En Uruguay se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que el actor, humorista y comunicador Christian Font puso la voz neutra al hincha de Peñarol y luego al exfutbolista y actual DT Juan Ramón Carrasco.

El gordo de la Colombes en español neutro

Temporada 1, Episodio 1 #spoiler #nohayColombe pic.twitter.com/UE8tavlgN1 — Christian Font (@christianfont) July 11, 2020

Pero todo tiene un comienzo. Font practicaba desde niño los doblajes junto a su hermano, en los finales de los años 80, en tardes aburridas de verano. Y esas voces que se escuchaban en las películas dobladas al español quedaron prendidas en la memoria emotiva del comunicador.

En sus trabajos como animador de fiestas infantiles y titiritero comenzó a hacer personajes con la voz. En una de sus primeras experiencias en televisión como guionista de La Mano que Mira, el programa de Tunda Prada en TV Ciudad comenzó a hacer voice-over de los personajes animados, y también en cortos para niños como El viejo calefón y Beta 3. Pero nunca pasó de una afición a la que no le dio "ni mucho tiempo ni mucha relevancia", contó Font a El Observador.

"Recién la semana pasada un técnico de sonido me escuchó haciendo unas imitaciones mientras probaba el micrófono para grabar una locución comercial y me dijo '¿porqué no grabás un demo?'. Nunca se me había ocurrido. A los pocos días hice el doblaje de el video de 'El gordo de la Colombes', siguiendo esta ola de doblar -o intentar doblar- al latino o neutro videos que se hicieron virales. El primero que vi -hace un mes y medio más o menos- fue el de Ricardo Fort y su corte de luz (o, según sus propias palabras, "looz") y me divirtió mucho. En estos días descubrí otros canales como el chileno 'Doblao' que tiene unos doblajes geniales hechos por profesionales", aseguró.

Y la historia de sus doblajes se fue de las manos. El del "Gordo de la Colombes", según contó, "se fue al demonio con las reproducciones". "A los dos días tenía 80 mil visualizaciones solo en Twitter pero luego lo puse también en Instagram y Youtube. Obviamente era basado en un episodio muy difundido e involucraba al fútbol y a un equipo grande. Además ya era muy gracioso de por sí", dijo.

Y el segundo, el de la charla técnica de Juan Ramón Carrasco, si bien lo tenía presente porque hace años inspiró una escena de un personaje que hizo en una obra llamada Diez maneras de ser un hombre, también surgió de ideas de los usuarios de las redes, que empezaron a sugerir videos para futuros doblajes. Ese era uno de los más pedidos.

A pesar del éxito de estos dos videos, la cosa no es tan sencilla. La transcripción, el doblaje, la edición llevan su tiempo y el comunicador tiene varias labores que atender, entre otras cosas Vivo la semana, el programa que conduce junto a Anahí Lange los domingos en canal 4. Pero nunca se sabe. Quizás el doblaje empieza a formar parte de su día a día y así lo trasladó. "Veremos si eso y los quehaceres parentales le dejan tiempo a esta afición, maldita sea, demonios, por todos los cielos".