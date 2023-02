El gran objetivo de Pablo Ferrari: lograr "el mejor contrato de televisión para el fútbol uruguayo"

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Pablo Ferrari, candidato a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y opositor del actual mandatario Ignacio Alonso, quien va por la reelección, dio una extensa entrevista a Referí donde charló de diversos temas.

Sobre OFI, la Mutual, Tenfield, la Liga Profesional y la gobernabilidad de un futuro ejecutivo donde el presidente tendrá inicialmente el apoyo de un grande pero no del otro, Ferrari habló de su plan para comandar a la AUF por los próximos cuatro años.

¿Qué plan de acción tiene para mejorar el producto fútbol uruguayo?

Trabajando con los otros clubes que eventualmente no me voten, eso es parte de mi plan. Mi plan es trabajar, cuidar a todos, pero trabajando con todos, entonces una idea para mejorar el fútbol uruguayo es darle gobernabilidad y ¿cuál es la gobernabilidad? Tener gente en el Ejecutivo propuesto por aquellos clubes o grupos de interés, que no me hayan votado, porque creo que es una manera sana de darle más transparencia a mi gestión, más control a mi gestión y no solamente prefiero estar controlado porque me puedo equivocar o porque ellos pueden tener otro punto de vista diferente, sino porque pueden aportar siendo personas que provienen de sectores o grupos de interés o algún club que no me apoya, yo no lo voy a desacreditar si son gente valiosa y si me lo proponen lo vamos a estudiar para que trabajen conmigo.

OFI le planteó esos problemas pero poco después salió a apoyar a Alonso, ¿cómo se lo explica?

Fue algo que me sorprendió bastante, en este sentido: me invitó Sebastián Sosa a quien me lo crucé en Qatar, y aclaro que me pagué mi pasaje y el apartamento el cual compartí con con el doctor (Gerardo) Lorente de la Secretaría, anduve en subte y la AUF me dio dos entradas para ver a Uruguay. Además de Sosa estuve con Eduardo Mosegui que es parte de la secretaría de OFI y a mí me lo que me sorprendió de OFI es que si bien estaban escuchando a los candidatos en un momento me preguntaron si les podía pasar un plan escrito de lo que quería yo para el fútbol del interior y les dije que sí, que me dieran hasta el lunes, más allá de que ese plan sin paz política es complicado, pero podía redactar un plan. A las dos horas que yo me voy, en ese interín recibieron a Alonso, y decidieron por mayoría, no por unanimidad como se dijo, votar a Alonso y la verdad que ahí me sorprendí. Si están escuchando a un candidato y le piden las propuestas por escrito, por lo menos respetar lo que ellos mismos pidieron.

¿Piensa que la Mutual en estos cuatro años ha tenido más poder del que tendría que haber tenido?

Yo lo que veo es que tienen poder, o sea, tiene un poder que antes no tenían, tienen 11 votos y es importante en 76 votos que haya 11. Estuve revisando estos días en la asociación paraguaya y es parecido en cuanto a que son 130 y pico de votos, pero tienen muy pocos votos los jugadores. No sé qué pasó acá, yo no estuve en la negociación, no estuve en la intervención y no estuve en la reforma del Estatuto; es un dato de la realidad.

¿Le gustaría cambiar eso?

Eso tendría que ser fruto de una negociación, discutirlo, no es el momento, no lo tengo pensado, estamos hablando de una reforma estatutaria.

¿Ya se entrevistó con la cúpula de Mutual?

Todavía no. La verdad que me gustaría que me invitaran. Recibí invitaciones del femenino, Audef, las SAD, los jueces, los clubes. Yo fui a Nacional ya con el voto definido. Llamé a José Fuentes para avisarle que iba a ser candidato apenas lo decidí, de modo tal de evitar suspicacias, porque eso es grieta, le propuse juntarnos un viernes, lo difirió para el lunes porque tenían directiva, me recibieron muy amablemente los 11 consejeros, contesté preguntas y obviamente Nacional ya tenía definido su voto y quizás a alguno le vino bien la excusa de que soy hincha de Peñarol.

¿Se imagina gobernando la AUF sin el apoyo de Nacional?

No lo veo como un impedimento. Hoy Alonso no tiene el apoyo de Peñarol. Son diferentes modelos de gestión.

¿Cuál es su postura respecto a los derechos de TV del fútbol uruguayo que son claves en esta elección porque se vencerá el contrato en el próximo mandato?

Cuando yo hablaba de zurcir los problemas de paz política en el fútbol uruguayo (me refería a que) el día que me vaya -que va a ser a los cuatro años de que sea presidente porque no creo que sea bueno permanecer mucho tiempo en el poder, a no ser que por unanimidad te reelijan y a mí me ha pasado que me han votado tres veces presidente por unanimidad- me encantaría que me recordaran porque logré la paz política o hice todo lo posible y vamos camino a eso, pero también quiero que me recuerden porque durante mi período sea yo que lo negocie, o sea, que la Liga Profesional lo negocie, sea el mejor contrato de televisión para el fútbol uruguayo. Si hay que plantarse firme con la empresa actual o con las que se presenten a una licitación nos vamos a plantar firmes. Yo tengo experiencia de haber contratado y haber realizado negociaciones y contratos con cuatro empresas de televisión. En el rugby yo manejaba unos presupuestos de casi US$ 4 millones y hemos hecho contratos con DirecTV de casi más US$ 1 millón, con ESPN, con Nuevo Siglo. O sea que siempre voy a defender los intereses que corresponden, en este caso los del fútbol uruguayo. Voy a buscar la salida más equilibrada a la negociación para favorecer al fútbol uruguayo, esa es la premisa. Ojalá que mejoremos la oferta de Tenfield porque haya una competencia eso está claro. No hay mucho misterio en esto: la cláusula de igualdad no la coloqué yo, está en el contrato. Yo soy hombre de derecho y respeto las garantías de la seguridad jurídica, pero eso no quiere decir que demos la batalla para que haya un mejor contrato de televisivo.

¿Tiene idea de cuánto se puede incrementar lo que hoy paga Tenfield por derechos de TV?

Es muy prematuro todavía porque se ha dicho que los derechos de televisión valen tanto y pasaron años y nadie se presentó. Entonces es fácil decir 'valen tanto', pero acá lo que vale es la oferta. como cuando uno vende un auto: 'Mi auto vale tanto", pero tu auto vale lo que te lo pagan.

¿Piensa que la figura de Diego Lugano influyó en el mandato de Alonso?

No lo sé, la verdad que no tengo opinión si es que haya influido mucho. He tenido trato con él y me parece una persona muy cordial. Los jugadores defienden los intereses de los jugadores y es correcto. Acá el tema es el equilibrio y no dejar a nadie afuera y que haya el mayor acuerdo posible.

Como hombre de derecho, ¿sabe cuál puede ser la salida al diferendo actual que mantiene la AUF por el reconocimiento a la Liga Profesional?

El tema fue resorte del Ministerio de Educación y Cultura. En los informes de la Secretaría Nacional del Deporte yo no tuve ningún tipo de participación, ese es otro detalle importante, en ningún momento se me consultó a mí sobre qué aspectos jurídicos. Hay un área jurídica que trabajó en el tema. Ni siquiera sé el informe que tiene el MEC. Lo que sí sé es que el MEC le otorgó la personería jurídica o sea que existe como sujeto de derecho, puede contraer obligaciones y tener derechos.

Pero no está aprobada por la AUF.

Lo que no está aprobado es el funcionamiento y hay que hacer un estatuto ahí, por eso decían que hay que trabajar en esos consensos para poder lograr rápidamente reglamentar eso.

¿Cómo le gustaría conformar su ejecutivo de resultar electo presidente?

Me gustaría tener a alguien de Peñarol y de Nacional. Ya he dicho desde el mayor respeto que me merece Nacional y que tienen el derecho a proponerme el nombre que quieran, que yo tengo una buena percepción y me siento muy identificado con (José) Decurnex. Pero eso no quiere decir que yo vaya a vetar nombres. Eso como concepto. Y después me gustaría que haya gente que no me haya votado y gente de las SAD puede haber también.

¿Por un tema de alternancia, descartaría a nombres como Alejandro Balbi o Gastón Tealdi?

Me gustaría que aparecieran muchos nombres porque eso permite una mejor elección. Eso es lo que yo prefiero, que haya muchos nombres y que si es posible haya alternancia.

Ha tenido muchos desafíos en la Unión de Rugby del Uruguay, en la Secretaría Nacional del Deporte, en la Federación de Handball, en el Comité Olímpico Uruguayo, en la Agencia Mundial Antidopaje y en el Consejo Superior de Deporte de Sudamérica. ¿Es este el mayor desafío de su vida profesional?

En cuanto al deporte sí, es el desafío más importante y lo asumo con mucha responsabilidad.

¿Y no tiene miedo a ganarse muchos enemigos?

Si yo actúo como estoy actuando, que estoy actuando con honestidad, dentro de la ley y no atacando a nadie personalmente, sino defendiendo mi postura y criticando sanamente lo que es una gestión, nadie debería enemistarse conmigo o que yo recolecte enemigos, eso va a depender de quien reciba o cómo lo perciban los demás.

¿Qué apoyos le dieron su esposa y sus hijas?

Mi familia me apoya. Mi mujer no está muy contenta y mis hijas están fascinadas porque son futboleras impresionante. Desde Sudáfrica 2010 cambiaron las láminas de las Barbies de su cuarto por fotos de la Tota Lugano, Egidio Arévalo Ríos o el Loco Abreu y son futboleras, juegan al fútbol desde que tienen 10 años y hoy ya tienen 22.

¿Y por qué su señora no está contenta?

Y, porque sabe que un poco de tiempo le voy a quitar ella.