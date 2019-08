El Gucci dijo que Martínez "tiene un doble discurso con el feminismo"

Gustavo Serafini, alias el Gucci, el cantante de música tropical que se candidateó a diputado para apoyar a Daniel Martínez, dijo que el candidato del Frente Amplio tiene un “doble discurso con el feminismo”, y que lo que le hizo en las últimas hora es “terrible”.

El cantante dialogó esta mañana con el programa radial Doble Click de Del Sol y rechazó los últimos tuits de Martínez. En la red social, el exintendente de Montevideo cuestionó que el Gucci hubiera grabado la conversación privada que tuvieron el lunes, en la que le pidió al artista que desistiera de su postulación al parlamento y del apoyo explícito que le dio al candidato, luego de las críticas surgidas en el Frente Amplio y en redes sociales por sumar a sus filas a un hombre que el año pasado había sido señalado por varias mujeres por acoso.

“Ahora es facilísimo hacer como hizo Martínez (…). Me pasa la pelota, es terrible lo que acaba de decir, que si llego a difundir los audios confirma que ya tomó una buena decisión”, dijo el Gucci respecto a la grabación que hizo de la última reunión con el candidato, en la que según su versión le dijo que la solicitud de que abandonara su apoyo político se debía a que “las mujeres están muy sensibles”, tal como declaró en la noche de este martes a Telemundo.

“No, querido, a mi casa no vinieron a darme de baja. Es mentira”, dijo ahora el artista.

“Eso me lo dijo el domingo, cuando me llamó desesperado porque explotó en las redes sociales. Ahí sí me dijo: ‘Bo, mirá, te tengo que bajar porque esto de la sensibilidad de las mujeres es terrible. Yo tengo la convicción de que vos electoralmente me sumás, pero las mujeres están muy sensibles”, agregó el Gucci, quien luego volvió a cuestionar al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y a la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche, porque rechazaron públicamente su candidatura.

Fue entonces cuando consideró necesario decir que él también era feminista, aunque con límites claros, y que Martínez compartía su opinión. “Chiquilinas, yo quiero que sepan que soy pro del feminismo, no del feminismo irracional. Soy pro de la igualdad entre el hombre y la mujer, (pero) no el darle poder a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso se lo dije a Martínez y él me aseguró que es así, que está bien”, afirmó.

El cantante aseguró luego que su decisión de grabar la última reunión con el candidato de la coalición de izquierda no fue para difundir la información, sino para evitar que un cruce de versiones entre “el futuro presidente del país contra un presunto abusador y violador”, pese a que él considera ser inocente luego de que en abril del año pasado una menor que lo había denunciado en las redes y a quien había denunciado por difamación se retractara en la Fiscalía.

“Con esto por lo menos lo freno y le demuestro a la gente que (Martínez) tiene un doble discurso. Con el feminismo seguro, yo tengo sustento”, dijo.

Serafini explicó sobre el final que todas sus declaraciones en el fondo respondían a un intento de defender su imagen: “Él me quiere pasar la pelota a mí y dejarme como un terraja (…), y el único afectado termino siendo yo. ¿Y yo cómo sigo? Ellos siguen con la carrera, su sueldo. Yo tengo que salir a trabajar ahora”.

Y por último, aludió específicamente a Goyeneche, quien en el mismo programa este lunes sostuvo que le “preocupaba muchísimo” la noticia de que el Gucci integraba una lista del Frente Amplio.

“Yo soy consciente que a la gente le molestó eso y sobre todo a Goyeneche. Imaginate, alguien que dedica su vida a esto, que está en una de las listas menos votadas, y aparece un cantante de música tropical en un escalón más arriba de ella… Es la cuenta que yo hago”, concluyó.