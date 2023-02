El guiño de César Vega a Lust: "Yo siempre tengo las puertas abiertas" en el PERI

El diputado Eduardo Lust renunció a Cabildo Abierto y anunció que formará un movimiento constitucional ambientalista. Consultado por El Observador este viernes, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, mandó un guiño a su colega: "Yo tengo siempre las puertas abiertas".

"Con Lust hemos votado casi todas las veces juntos, y coincidimos en temas importantes como (los impactos de la nueva planta de) UPM. Pero me da la impresión que el movimiento tiene que venir del otro, lo tiene que hacer él", dijo Vega sobre una eventual vinculación al PERI.

No obstante ello, el diputado entiende que el excabildante se abocará en cambio en un nuevo partido político con dirigentes de Un Solo Uruguay.

Vega contó que pudo conversar con Lust luego de conocerse su salida de Cabildo Abierto, negó haberle hecho un ofrecimiento para que se incorpore al PERI y señaló que le dijo que "la juntada de firmas (para crear una nueva agrupación) no es changa".

Lust dijo este viernes en entrevista con El País que mantener la banca –pese al pedido de Cabildo de que la entregue– no supone una falta, y que eso sí pasaría si él la mantuviera y se fuera a otro partido. "Y tuve ofertas, me han llamado", declaró, aunque no dio detalles de quiénes.

La idea de separarse del partido le surgió a Lust "a finales del año pasado". "En enero hice una serie de consultas con gente amiga, hablé con mis hijos que son lo más importante que tengo, con familiares. También hablé con gente de Cabildo Abierto, que entendieron y me animaron a hacer lo que hice", relató el diputado a El Observador días atrás.

Según su versión, la decisión fue "personal" y un "tema de consciencia", en medio de diferencias con el partido en la política ambiental. Lust relató que cuando iba a plantear a sus compañeros de partido, le decían "andá a hablar" con las autoridades que "toman las decisiones" y que son de Cabildo Abierto, entre ellos Irene Moreira, ministra de Vivienda.

"Si quiero incursionar en temas de esa índole no lo puedo hacer porque termino hablando mal de la gestión de ellos. Entonces, o te callás la boca y no decís nada o lo decís sin lastimar a la persona que te abrió las puertas", explicó el diputado.