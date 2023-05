El hecho que remarcó Álvaro Gutiérrez sobre Peñarol: "A nivel internacional sumamos algún punto"

El entrenador de Nacional Álvaro Gutiérrez habló tras la goleada de su equipo contra Montevideo City Torque en la última fecha del Torneo Apertura, reconoció que tenía "miedo" de que los jugadores aflojaran luego de que el torneo se liquidara con el campeonato de Peñarol y remarcó, ante una pregunta, la campaña internacional del bolso de este 2023, que es muy buena en Copa Libertadores en comparación con el pobre pasar del manya por la Copa Sudamericana.

"Estábamos preocupados por no dejar pasar esta oportunidad y también por los primeros minutos, cuando íbamos 0 a 0, porque estábamos imprecisos con la pelota. Si bien la estrategia era darle la pelota a ellos y salir de contra, no podíamos hilvanar una contra decente. Abrimos el marcador en una jugada que no fue de contra, fue de pelota quieta, y ahí nos tranquilizamos un poco más y sacamos algunos contragolpes que nos dieron la posibilidad de aumentar el marcador. En el segundo tiempo se bajaron las revoluciones inconscientemente. Si hubiéramos estado mejores a la hora de tomar decisiones podríamos haber llevado mucho más peligro al arco rival", dijo Gutiérrez en conferencia de prensa.

"Tuvimos una efectividad bárbara cuando logramos sacar contras precisas. En el segundo tiempo tuvimos dos chances claras, pero no fuimos precisos. Habían bajado un poco las revoluciones", agregó.

"Zabala está teniendo un muy buen nivel, no solo está haciendo jugar al equipo sino que está llegando al gol asiduamente, está pasando por un gran nivel. Hoy en día es muy importante.

Federico Gutiérrez

El Guti destacó el gran momento de Zabala

Sobre el gran momento goleador de Juan Ignacio Ramírez, el DT destacó que lo convención de colaborar defensivamente con el equipo: "Siempre tener goleadores es importante. Si generás ocasiones y no la podés meter adentro, entra el nerviosismo y la desconfianza. El Colo está haciendo un gran sacrificio porque sé que no le gusta marcar mucho y yo le pido que a la hora de marcar dé una mano y realmente lo está haciendo. Hoy pudo meter un gol, tuvo otro que lamentablemente se le fue para afuera, pero siempre es importante tener gente que meta goles", expresó. El ex Liverpool marcó en realidad dos goles.

Federico Gutiérrez

Ramírez, doblete y figura

"En dos meses tuvimos dos días libres. Ahora les voy a dar lunes y martes libre porque es importante que mentalmente desconecten. Por suerte lo hacemos después de una victoria, descontamos puntos. Cuando volvamos, vamos a tener que hacer algunas evaluaciones porque después del próximo partido tenemos un período que tenemos que aprovechar para hacer algún ajuste físico y táctico. Aparte, vamos a seguir con los mismos jugadores porque el período de pases no se abre hasta después del Intermedio", manifestó.

"La defensa está andando bien, les han marcado pocos goles y eso siempre es una seguridad para el técnico. Además de los que vienen jugando, Almeida, Perg y Bocanegra nos han dado una mano, Montiel también, Morales cuando le tocó jugar lo hizo bien. Pueden entrar en cualquier momento. Lamentablemente soy injusto por más que quiera ser justo, pero entran 11 y tenemos un plantel como de 28 jugadores y hasta soy injusto para hacer el plantel dejando algunos afuera de la convocatoria", agregó el Guti.

"Creo que Nacional tiene una cosa: al ser un equipo grande y tener presupuesto, puede pagar jugadores con talento y la manera que te pueden igualar es si meten más que nosotros o si están más atentos que nosotros. Y eso es una cuestión de voluntad. Si en voluntad los igualamos, inclinamos la balanza a nuestro favor por talento", analizó.

Antes, para la televisión, había expresado: "Teníamos un poco de miedo de que ya había terminado el campeonato, pero la Tabla Anual para nosotros es importantísima, era fundamental poder ganar este partido y por suerte se logró".

Después, el periodista de VTV le preguntó textualmente: "Y de aquí en adelante Nacional ya tiene esto, que por otra parte no sé si vos revisás, no es un tema de cosas, es una estadística concreta, fría: desde que llegaste tenés los mismos puntos que obtuvo Peñarol en ese mismo período, ¿lo viste?"

Gutiérrez respondió: "Si, sabía que yo llegué estando cinco puntos atrás y lamentablemente no pudimos descontar. Y bueno, encima a nivel internacional sumamos algún punto también. Para nosotros es muy bueno, pero no nos podemos conformar y tenemos que seguir trabajando y mejorando".

Nacional es líder del grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos sobre nueve jugados. Peñarol está último en el grupo F de la Copa Sudamericana con ceo punto sobre los nueve que jugó.

Con respecto al período de pases que se abrirá en julio, Gutiérrez pidió disculpas por haber expresado públicamente que Nacional contratará a Gonzalo "Chory" Castro, de River Plate: "Ofrecen, averiguamos, sugerimos, nos sugieren. Los períodos de pases se abren muchos al mismo tiempo y los jugadores hay que ver, capaz que sorpresivamente surge la posibilidad de alguno que no tenés en carpeta porque pensabas inalcanzable y de repente pasa que uno que creíamos fácil no se te da. Tenemos ideas, pero claro no tenemos nada. Rochet, Cándido, Pereiro, Fagúndez, Trezza, hay un montón que se pueden ir. Ginella se queda. Está muy cerca ya, estaría casi todo definido para que se quede".

Foto: Leonardo Carreño.

El Chory Castro, de River a Nacional

"El Chory tiene determinadas características pero ya no tiene la velocidad de cuando empezaba y de repente por ahí necesitamos tener dos herramientas, velocidad y desborde, y también manejo con el Chory. Del Chory no quiero hablar más porque entiendo que se enoja River y es totalmente entendible. Tampoco sería bueno robárselo al último minuto aunque eso creo que era imposible, pero mis disculpas porque no era mi intención que pasara esto".