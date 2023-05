El hijo de un crack argentino captado por las selecciones juveniles de Uruguay y que entrenó en el Complejo Celeste

El hijo de un exfutbolista argentino que es ídolo de River Plate de su país fue captado en el proyecto que llevan adelante las selecciones juveniles de Uruguay, más precisamente con jugadores con edad para la categoría sub 15.

En el marco del Primer Campamento de Captación que realizó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para observar y entrenar jóvenes talentos del interior del país con edad para la selección celeste de esa categoría, el juvenil nacido en Argentina y radicado en Uruguay fue convocado.

Benjamín Cavenaghi en el campamento de las selecciones juveniles de Uruguay en Rocha

Su nombre es Benjamín Cavenaghi.

Y su apellido revela quien es su padre: Fernando "Torito" Cavenaghi, el exgoleador de River Plate que hoy trabaja en Uruguay al frente de la SAD de Racing de Sayago, club con el que logró el ascenso a Primera división el año pasado.

En los “millonarios” es ídolo por, entre otras cosas, retornado al club cuando bajó a Segunda división para ayudarlo a volver a la máxima categoría del fútbol argentino.

Cavenaghi en River

Además, se metió en la lista de los 10 goleadores históricos del River, en el décimo puesto, con 112 goles marcados en sus tres ciclos con la banda roja.

Como si eso fuera poco, fue campeón de la Copa Sudamericana 2014 y de la Libertadores 2015, antes de retirarse en Apeol Nicosia al año siguiente.

Benjamín, el hijo de Fernando Cavenaghi

Benjamín es el hijo mayor de Fernando Cavenaghi. Nació el 2 de octubre de 2008, año en que su padre defendía a Girondins de Burdeos de Francia.

Cavenaghi y su familia en Uruguay, con la campera de Racing

Su familia se radicó en Punta del Este y desde hace tres años el joven juega en el Club Atlético Ituzaingó, uno de los clubes históricos de la liga fernandina, ubicado en San Rafael, Punta del Este. Así lo confirmaron a Referí desde la institución verde y roja, desde donde felicitaron a su joven jugador por estar “citado a la Pre Selección Uruguaya de sub 15”.

A diferencia de papá Fernando, Benjamín no es delantero. Todo lo contrario. Juega de defensa por la izquierda o de lateral.

Benjamín Cavenaghi en el equipo que jugó este miércoles en el Complejo de la AUF

Sobre su proyección al futuro, desde Ituzaingó indicaron a Referí que “es chico todavía, recién 15 años, pero condiciones tiene”.

En Uruguay, Benjamín es hincha de Racing, club al que ha alentado junto a sus hermanos cuando van a acompañar a su padre a los partidos. En Argentina, es fanático de River Plate.

Con los ídolos de Argentina

Además, tiene fotos de cuando era niño, en 2017, y fue a un entrenamiento de la selección albiceleste y saludó a Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gabriel Mercado.

Cavenaghi captado por la selecciones juveniles de Uruguay

Las condiciones que destacaron desde Ituzaingó también fueron apreciadas en la selección uruguaya.

Benjamín participo del 1er. Campamento de Captación de jugadores para la Selección Uruguaya Sub 15 que se realizó la semana pasada en Rocha, a donde concurrieron jugadores de la zona este del país.

Campamento de la selecciones juveniles de Uruguay en Rocha

Tras ese campamento fueron seleccionados 16 jugadores para entrenar este miércoles 3 de mayo en el Complejo Celeste de la AUF.

Esos 16 futbolistas del interior conformaron un equipo que iba a jugar ante la selección uruguaya sub 15 que ya viene entrenando.

La AUF en conjunto con la Organización de Fútbol del Interior (OFI) comenzó el jueves 27 de abril la búsqueda de nuevos talentos en el interior del país con el campamento en Rocha.

Según informó la AUF, la primera etapa del proyecto se llevó a cabo entre el 18 y 19 de abril cuando 16 entrenadores de OFI se hicieron presentes en el Complejo Uruguay Celeste para observar la metodología de entrenamientos de la selección sub 15.

Los convocados de la Zona Este

La segunda etapa, entre el 27 y el 29 de abril, fue con los entrenamientos de jugadores sub 15 captados en el interior del país, correspondientes a la Zona Este (con jugadores de Rocha, Rocha interior, Maldonado, Minas, Soca, Cerro Largo), con presencia del cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 15, encabezado por el entrenador de la selección uruguaya sub 15 Edgardo López Báez, acompañado por Jorge Giordano, gerente deportivo de la AUF, y Esteban Gesto, de las selecciones juveniles de AUF.

La tercera etapa fue el amistoso que este miércoles iban a jugar los juveniles convocados de la zona este ante la sub 15.

👊🏼 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫



Benjamín, el hijo del Torito Cavenaghi, tuvo su primera experiencia en el Complejo Celeste.