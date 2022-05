El insólito penal de Maxi Pereira a favor de Peñarol y la protesta del Chavo Díaz

Maximiliano Pereira, el experimentado lateral derecho de River Plate, exselección uruguaya y con pasado en Peñarol la temporada pasada, fue protagonista este domingo del partido que su equipo juega ante Peñarol por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

A los 14 minutos de juego, el Mono cometió un penal insólito para un jugador de semejante experiencia.

En una acción entreverada en el área, el lateral le metió un planchazo de atrás a la pantorrilla izquierda de Máximo Alonso sin intención alguna de ir a disputar la pelota.

Diego Battiste

Máximo Alonso encara al Mono Pereira

El árbitro Javier Burgos no vio la incidencia, pero desde la cabina del VAR, donde trabajaron Daniel Fedorczuk y Nicolás Tarán, se lo advirtieron y Burgos fue a hacer el chequeo correspondiente y cobró penal.

Cuando chequeaba la incidencia, la voz del entrenador darsenero Gustavo "Chavo" Díaz se escuchó claramente en la transmisión de VTV: "Hay falta previa contra Pereira, revisala, le hacen falta antes".

Los penales son una de las cuatro incidencias que se pueden revisar mediante el VAR. Esto dicen las normas que regulan y estos son los supuestos que se verifican al chequear estas incidencias:

* Infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del incidente sancionable con penal (mano, falta, fuera de juego, etc.).

* Balón no en juego antes del incidente.

* Localización de la infracción (dentro o fuera del área penal).

* Concesión errónea de un penal.

* Infracción sancionable con penal no sancionada.

Según las imágenes que se pudieron ver por VTV, Burgos solo chequeó el penal y lo cobró correctamente.

Posteriormente, la televisión mostró una imagen en la que Pereira fue a despejar en el área y Alonso lo fue a marcar con la suela extendida. Se pudo haber cobrado jugada peligrosa y tiro libre indirecto a favor de River Plate, a pesar de que Alonso no impactó a Pereira, pero sí lo forzó a jugar la pelota contra su propio arco y para atrás.

Después el balón volvió de la línea de fondo a la derecha del área, Alonso la fue a buscar y el paraguayo Walter Clar la despejó sin problemas.

Ahí Alonso recogió el pie a tiempo para no cometerle falta a Clar. Pero Pereira llegó de atrás y le cometió un increíble penal.

A Peñarol le cayó un regalo caído del cielo, pero Lucas Viatri lo erró. O más bien, Salvador Ichazo salvó el arco darsenero con una atajada espectacular.