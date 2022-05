El instituto que creó la LUC y naufraga por falta de recursos

Si bien no hay una decisión definitiva, todo apunta a que quedará en suspenso la creación del Instituto Nacional de la Granja (Inegra), un viejo reclamo de ese sector productivo que se hizo realidad al aprobarse la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El motivo es que existe consenso en las gremiales granjeras y en las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sobre que no se disponen de los recursos suficientes para avanzar en esa creación y, a la vez, es prioritario mejorar la disponibilidad de dinero para un adecuado funcionamiento del Fondo Nacional de la Granja.

Esa situación fue considerada este martes en la sede ministerial, donde las autoridades del MGAP recibieron a más de 20 representantes del sector. En el encuentro se coincidió en que es necesario fortalecer ese fondo y hablaron sobre la posibilidad de postergar, al menos por el momento, la creación del Inagra, instituto que se proyectó en sustitución de la actual Dirección General de la Granja (Digegra).

El ministro Fernando Mattos explicó a El Observador que hay que tener en cuenta que “los recursos que parten del Fondo de la Granja han sido limitados en ocasión del gobierno anterior y hoy están congelados en una cifra propia de la incidencia de la inflación”.

Según dijo, se debe analizar la creación del instituto, porque se necesita personal, equipamiento y vehículos, y los recursos del Fondo de la Granja "son cada vez más escasos para poder enfrentar los requerimientos que tiene la granja en sus distintos aspectos".

Pedido al Ministerio de Economía

Horacio Reyes, representante de la Asociación de Exportadores de Frutales de Hoja Caduca del Uruguay (Adefhcu), explicó que desde la asociación le solicitaron a Mattos que le plantee al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizar el Fondo de la Granja, que es una partida anual fija de $ 350 millones. No fue la única gremial que hizo ese pedido.

“Hoy los fondos no están alcanzando ni para cumplir los compromisos fijos que tiene Digegra”, sostuvo.

Por eso la preocupación es doble: no solo inquieta el no poder financiar el Inagra, sino el poder terminar de cumplir con los compromisos ya asumidos, contó.

“La duda del ministro es en qué enfocar los esfuerzos, por eso se consultó a las gremiales”, agregó.

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), detalló que el Fondo se ha devaluado por varias razones: por la inflación, por los costos de producción que han aumentado y por la coyuntura global de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según dijo, desde el MGAP se comprometieron a fortalecerlo, pero no se aclaró cuánto será o de qué manera se dará ese fortalecimiento.

Lo quieren, pero no ahora

Desde la CGU se marcó que es necesario el Inagra. Rolando destacó la importancia del sector para el acceso a los alimentos y comentó que el Inagra “está a la altura del Ministerio de Salud Pública y del Mides”, porque la granja trabaja muy de cerca con esas instituciones, por lo que se espera que se cree en un futuro.

“No sé si se defendió el Instituto de la Granja como corresponde. Esta es una situación que no depende de la importancia del Inagra ni de las gremiales, sino de una decisión política y esperamos que se esté a la altura”, expresó el granjero.

“Pasaron más de dos años desde que se habló de la creación del instituto, ¿esa es la importancia que el sector político le da a la granja?”, reflexionó.

Sea cual sea la decisión del gobierno con respecto al Inagra, desde la CGU se seguirá apoyando y trabajando para mejorar el sector, indicó.

Reyes expresó que la mayoría de las gremiales coincidieron en que no hay que decirle que no al Inagra, pero hay que ponerlo en suspenso para atacar de forma inmediata los problemas de actualización del mencionado fondo.

Martín Buzzalino, integrante de la Junta de la Granja en representación de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), señaló que Mattos les explicó que la creación del instituto no es oportuna en este momento, y se comprometió a solicitarle al gobierno una actualización del Fondo de la Granja “reconociendo lo que se ha perdido por inflación”.

“Nosotros (la CNFR) nunca creímos que fuera oportuno crear un instituto. El sector sí lo merece, pero si no tenemos asignados los recursos suficientes no se puede. No creemos que el instituto sea inútil, solo que es a destiempo”, dijo.

Todos los consultados por El Observador sobre la reunión coincidieron en que el encuentro con el gobierno fue muy positivo.