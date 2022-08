El kilo de novillo arriba de US$ 5 y la tonelada de carne sobre los US$ 5.000

A pesar de la baja registrada desde el pico de precios de mayo hasta ahora el ganado gordo se mantiene muy por encima de un año atrás. Con un promedio en US$ 5,10 por kilo en cuarta balanza, la brecha interanual es de 15% frente a los US$ 4,40 registrados a inicios de agosto de 2021. Se han hecho negocios por encima, y por algunos lotes excepcionales, arriba de US$ 5,20.

Lo mismo vale para la vaca gorda. El promedio es similar a la semana pasada, entre US$ 4,80 y US$ 4,90. Pero se han hecho negocios puntuales de volumen y calidad hasta en US$ 5 por kilo. Si bien no es una referencia, da la pauta que alguna planta, por ganados excepcionales, puede pagar más. La diferencia de precios propuestos entre industrias se mantiene.

Quien quiere concretar una venta, logra cargar en la semana o en el correr de la próxima.

Se ha dado una fuerte respuesta de los verdeos a mejores condiciones climáticas. “Lo peor del invierno ya pasó”, dijo un consignatario del oeste. Desde su punto de vista, no hay apuro por parte de los productores y se aprovecha a meter kilos. Si bien los ganados se van aprontando rápido, un mayor volumen podrá salir al mercado recién en setiembre, estimó.

El precio del ganado ha bajado en mayor proporción en la región que en Uruguay. En el mercado local la corrección del novillo ronda el 10% desde el pico de mayo. En Argentina, está entre 20% y 25% por debajo de los precios de marzo y abril. Y en Brasil ha repuntado desde fines de julio, tras una baja en torno a 17% desde el pico de fines de marzo.

Juan Samuelle

La faena descendió en las últimas semanas.

También se ajustó la faena

El ajuste de precios ha venido de la mano de una baja en la faena. Julio cerró con el volumen faenado más bajo para ese mes desde 2013, con 149.271 cabezas. Se cortó un ciclo de 14 meses consecutivos por encima de las 200.000 cabezas mensuales que venía desde mayo del año pasado. En los últimos días de julio y los primeros de agosto, la actividad tiene un porcentaje importante de ganado proveniente de corral impulsado por la ventana de cuota 481. El dato del próximo lunes posiblemente se vea afectado por el paro de 24 horas realizado por la Foica el jueves 4 de agosto.

Desde el lado de la demanda internacional de carne, han cedido las compras de China y eso se reflejó en una caída en las exportaciones de julio. En valores, hubo un ajuste propuesto por el país asiático en el último mes, aunque se ha registrado una recuperación en la última semana. Europa sigue flojo en precios.

El precio de exportación de carne vacuna repuntó en los últimos días. Promedió US$ 5.395 por tonelada la semana pasada y en los últimos 30 días móviles US$ 5.332. En similar periodo un año atrás el promedio móvil era US$ 4.217. De mayo a junio había mostrado una baja de 5,5%, pasando del pico máximo mensual de US$ 5.487 a US$ 5.200.

En el mercado de reposición, el factor climático ha incidido más que las oscilaciones del gordo. En negocios particulares se observan buenos valores y selectividad en los ganados. En el remate de Plaza Rural este jueves se vendieron el 100% de los terneros a un promedio de US$ 3,05 con puja y agilidad. El precio al bulto fue de US$ 622 y “refleja más claramente la firmeza”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Carlos de Freitas, presidente de Plaza Rural.

EO

Subas en precios de lanares

También es sólido el panorama en lanares. Salvo el cordero hasta 35 kilos –se mantuvo en US$ 4,54 por kg– todas las categorías registraron subas en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado. El cordero mamón y los borregos cotizan en US$ 4,70, los capones en US$ 4,28 y las ovejas en US$ 4,21.

Los datos de exportación de carne ovina en julio mostraron una leve recuperación mensual, pero confirmaron la fuerte caída de las compras chinas y mayor dinamismo de Brasil, que no llega a compensar el descenso del país asiático. En la exportación también hay un reacomodo de valores, con un leve descenso de mayo a junio que se consolidó al cierre de julio. En la última semana el promedio por tonelada exportada fue US$ 5.152 por tonelada.