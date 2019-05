El lamento de López: “Teníamos que haber cerrado el partido antes”

Diego López, técnico de Peñarol, se lamentó por no haber podido ganar en el debut de la Copa Sudamericana, en su visita a Cali, por entender que el equipo contó con opciones para cerrar el juego.

“Teníamos que haber cerrado el partido antes, cuando tuvimos la chance de hacer otro gol, porque cuando no se cierran los partidos, el rival también juega. A lo último ellos intentaron llegar por centros y en un rebote tuvieron el buen tiro que sacó el jugador que entró y nos empataron. Es una lástima porque era un resultado bueno para nosotros, pero es un partido, con un rival difícil, y fue meritorio lo de los jugadores que dejaron todo, sobre todo al final porque algunos están con problemas físicos. Se sacó un resultado positivo y es lo que nos llevamos”, expresó el entrenador de los aurinegros en la conferencia tras el empate 1-1 entre Deportivo Cali y Peñarol.

López comentó que el juego se dio como lo había visualizado.

“Tratamos de quitarle la pelota al rival, sabiendo que no les gusta y sobre todo tratando de hacerles llegar la pelota a sus atacantes de forma sucia, porque tienen mucha calidad. Y cuando no teníamos la pelota intentamos por todos los medios estar bien cerrados y no dejarlos recibir. Y luego jugar, porque tenemos jugadores para quitarle la pelota a cualquier equipo, esa es la realidad. Peñarol tiene buen equipo y calidad en todos los sectores”.

Posteriormente agregó: “Ellos intentan jugar y juegan bien, se lo hicimos ver a los jugadores, y el partido que se planteó fue lo que intentamos hacer en cancha. En los momentos que no llegamos a tapar bien esas pelotas que filtraron a los atacantes, nos empataron, como lo hicieron en el gol. Incluso nosotros tenemos un arquero que está pasando por un gran momento y no llegó a la pelota del gol”.

El karma de la Libertadores

Consultado sobre los motivos por los cuales a Peñarol le cuesta tanto ganar en el exterior, el técnico de los carboneros respondió: “Lo que pasa que jugamos una Copa (Libertadores) donde jugamos dos partidos en la altura, que no es fácil. Fueron los dos partidos que perdimos, luego le ganamos a Flamengo, y en el último no pudimos ganar, pero no perdimos que es lo importante”.