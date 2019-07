El llanto de Villar frente a militantes del FA por "incomodidad" ante debate sobre su formación

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio (FA), Graciela Villar, se emocionó hasta las lágrimas este miércoles durante un acto organizado por la Vertiente Artiguista al hablar de la situación que atravesó luego de que El Observador informara que se presentaba como psicóloga social en su cuenta de Twitter y en la web de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) cuando no es psicóloga social.

Villar fue invitada por la Vertiente Artiguista a participar de un conversatorio con militantes, para analizar los resultados de las elecciones internas y las perspectivas a futuro. Allí -y en un ámbito de confianza-, la exedila se quebró y pidió disculpas cuando se refirió al debate público sobre su formación.

"Mi compromiso es ponerme a consideración de todos los frenteamplistas. Serán ellos quienes me respalden y vamos a despejar todas las dudas para que esta fórmula realmente sea fuerte. Es lo que tengo que decir. Les pido disculpas si los hice sentir incómodos porque yo lo sufrí con el compañero Raúl Sendic y perdónenme pero se los digo de corazón", aseguró mientras lloraba al completar la frase y al mismo tiempo que los aplausos tapaban sus palabras.

"Lo voy a aclarar. No tengo vergüenza de no haber terminado el liceo. Ojalá lo hubiera terminado. Ojalá fuera abogada y hoy no me pudieran decir nada. Pero no confronto títulos. Pongo a disposición mi capacidad, mis principios y mi vida. En eso se va la vida del FA ", agregó de inmediato mientras los militantes la arengaban al grito de "¡Arriba, Graciela!".

La compañera de fórmula de Daniel Martínez, que hasta hace unas horas se presentaba como psicóloga social, cursó un diplomado en socioanálisis en la escuela Taigo, que funcionó entre 1987 y 1994, pero no es psicóloga social, explicó a El Observador el exdirector del centro, Joaquín Rodríguez Nebot. Además, así se presentaba Villar en un perfil de la Junta Departamental de Montevideo que fue borrado.

En la actualidad para que un profesional pueda decir que ostenta un título en Psicología Social primero debe tener una licenciatura en Psicología y después haber cursado una especialización, que se da como maestría en la Udelar.

Villar también reivindicó durante el acto su rol de militante social y aseguró que el movimiento sindical fue su "escuela". "Me reivindico, no como psicóloga social, sino como una militante de todas las horas", explicó. "Es lo que soy. Abracé la bandera del FA como mi única bandera. No he tenido otra opción y en eso estoy", dijo al recordar también su participación en las juventudes comunistas.

"Si tengo que levantar la mística de los frenteamplistas para transmitírselo a los jóvenes -porque venimos de un partido que es muy distinto al que ellos están viviendo- voy a dejar mi vida en la cancha y le voy a contar cosas que ni a mis hijos les conté, porque quiero que ellos tengan los ojos bien abiertos", expresó la expresidenta de la Junta Departamental en el período 2017-2018.

Villar integró Asamblea Uruguay hasta noviembre de 2018, cuando el sector se inclinó por acompañar la precandidatura del ingeniero socialista. Una vez que la agrupación del ministro Danilo Astori tomó esa decisión, la exedila abandonó el sector junto a otros militantes, como el senador Enrique Pintado, para hacer campaña por la precandidatura de Mario Bergara.

La fórmula

Villar sostuvo que su límite en el juego de la política está en no hacerle daño al proyecto del FA. También aclaró que la candidatura a la Vicepresidencia no es una ambición personal, pero que cuando Martínez le propuso integrar la fórmula aceptó porque ese es su "juego" y "la derecha" también está "jugando".

La fórmula paritaria que había determinado el FA en un Plenario Nacional obligó, según Villar, a Luis Lacalle Pou a hacer lo mismo con la de los blancos. Sin embargo, la candidata a vicepresidenta aseguró que, en el caso de los nacionalistas, fue "forzadamente" y "dictatorial" para tapar los "problemas internos".

"También sé, porque no soy tonta, que desacreditar a quien va a ser integrante de la fórmula puede debilitarla", dijo en alusión a la interna frenteamplista y aseguró que ese es un "riesgo" que le "preocupa".